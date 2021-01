Tomczyk jest wychowankiem Lecha, ale nie przebił się na stałe do pierwszej drużyny. Był wypożyczany do Podbeskidzia Bielsko-Biała, Piasta Gliwice i Stali Mielec. W tym ostatnim klubie spędził minioną rundę, w której zaliczył 11 występów w ekstraklasie i strzelił jednego gola. W sumie w najwyższej klasie rozgrywkowej młodzieżowy reprezentant Polski zaliczył 44 mecze i zdobył 8 bramek, natomiast w 1. lidze ma za sobą 31 spotkań, w których strzelił 11 goli.

Reklama

Bardzo cieszę się z przyjścia do Widzewa. Przychodzę tutaj udowodnić swoją jakość i umiejętności oraz strzelić dużo bramek. Wierzę w siebie i w to, że jest to bardzo dobry krok dla mnie. Teraz wszystko zależy ode mnie, czyli jak pokażę się na boisku trenerom i kibicom - powiedział 22-letni piłkarz, który trafił do Łodzi na zasadzie transferu definitywnego.

To pierwsze zimowe wzmocnienie Widzewa, który po jesiennej części rozgrywek na zapleczu ekstraklasy zajmuje 13. miejsce. Wcześniej łódzki klub rozstał się z reprezentantem Estonii Henrikiem Ojamą.

W sobotę podopieczni trenera Enkeleida Dobiego rozegrają pierwszy mecz sparingowy podczas trwających do blisko tygodnia przygotowań do drugiej części sezonu. Ich rywalem będzie trzecioligowa Elana Toruń.

Widzew w rozegranych jesienią 15 spotkaniach na zapleczu ekstraklasy (ma dwa mecze zaległe) zdobył 19 punktów i zajmuje 13. miejsce w tabeli. W pierwszej w 2021 roku konfrontacji o stawkę w zaległym spotkaniu 16. kolejki łodzianie 20 lutego podejmą Koronę Kielce.