"Urodzony w 1989 r. Granlund przez zdecydowaną większość kariery był związany z klubami ze swojego kraju. W 2010 r. debiutował w Rovaniemen Palloseura. Grał w nim nieprzerwanie przez cztery sezony – do końca 2013 roku. Od stycznia 2014 roku do końca 2017 r. grał dla IFK Mariehamn. W 2015 r. zespół ten zdobył krajowy puchar, a rok później mistrzostwo Finlandii. Latem 2017 roku zespół ten rywalizował z Legią Warszawa w eliminacjach Ligi Mistrzów" - przypomniano w czwartkowym komunikacie klubowym.

Przed przyjściem do Stali piłkarz występował, od 2018 r., w szwedzkim zespole Oerebro SK. Mierzący 179 cm wzrostu zawodnik nie zagrał w grudniowym, towarzyskim meczu Polski z Finlandią. W Gdańsku biało-czerwoni zwyciężyli 5:1.

Jest to drugi transfer przeprowadzony przez mielecki klub w okresie przygotowawczym do drugiej części ligowego sezonu. We wtorek przyszedł bułgarski napastnik Aleksandyr Kolew. Według nieoficjalnych informacji, wkrótce mogą dojść kolejni dwaj gracze.

Po 14 kolejkach ekstraklasy mielczanie zajmują w tabeli przedostanie, 15. miejsce z dorobkiem 13 punktów. Pierwszy mecz ligowy w 2021 roku rozegrają 1 lutego, kiedy to na swoim stadionie zmierzą się ze Śląskiem Wrocław.