Biało-czerwone, żeby zająć drugie miejsce w grupie dające prawo gry w barażach, muszą z wyżej notowanymi rywalkami wygrać.

Zgrupowanie przed wylotem do Hiszpanii rozpocznie się w poniedziałek. Pierwotnie mecz miał zostać rozegrany 1 grudnia, jednak na przeszkodzie stanęły wtedy zakażenia koronawirusem w polskiej ekipie.

Testy, testy, testy

„Teraz pojawił się dodatkowy wróg w postaci mrozu i śniegu. Liczymy, że w przyszłym tygodniu będzie lepiej, choć prognozy nie są zbyt optymistyczne. Już zareagowaliśmy i zgrupowanie zostało przeniesione z Uniejowa do Łodzi, gdzie będziemy mieli szansę trenować na naturalnych, podgrzewanych płytach” – dodał selekcjoner.

Podkreślił, że gdyby nie pandemia, kadrowiczki najprawdopodobniej przygotowywałyby się do meczu na zgrupowaniu zagranicznym.

„Stamtąd polecielibyśmy do Madrytu, jednak z uwagi na obostrzenia musimy zostać w kraju. Nie ma co dyskutować na temat rzeczy, na które nie mamy wpływu. Dużym plusem jest możliwość skorzystania po raz kolejny z czarterowego samolotu” – ocenił.

Kadra i sztab szkoleniowy przejdą w poniedziałek testy covidowe, kolejne zostaną wykonane przed wylotem do Hiszpanii, a potem przed powrotem do Polski.

Pechowe eliminacje

Hiszpanki to jeden z najlepszych zespołów w Europie. W trwających kwalifikacjach zdobyły w sześciu meczach 16 punktów, strzelając 32 gole, przy jednym straconym. Punkty straciły tylko raz – w spotkaniu z Polską w Lublinie (0:0).

Te eliminacje są dla biało-czerwonych bardzo pechowe. Miały zainaugurować walkę o ME wyjazdowym meczem z Czeszkami 3 września 2019. Dzień przed spotkaniem zostało ono - z powodu zatrucia pokarmowego przeciwniczek – przełożone.

W efekcie Polki wystartowały do walki o ME od bezbramkowego remisu z wyżej notowaną Hiszpanią, potem pokonały Mołdawię i Azerbejdżan po 5:0, a następnie kwalifikacje zostały na kilka miesięcy przerwane z powodu pandemii COVID-19. UEFA przeniosła finały ME w Anglii o rok, na lato 2022.

Po wznowieniu gier we wrześniu 2020 zespół trenera Stępińskiego we wrześniu rozegrał dwa mecze z Czeszkami (0:0 na wyjeździe i 0:2 w Bielsku–Białej). Miesiąc później Polki wygrały rewanże z Azerbejdżanem i Mołdawią po 3:0.

Pajor raczej nie zagra

Jesienią z kadry wypadła z powodu kontuzji jej liderka, napastniczka VfL Wolfsburg Ewa Pajor.

Polki grały dodatkowo osłabione absencjami innych zawodniczek z powodu kontuzji i zakażeń koronawirusem. Do zespołu dołączyły z konieczności debiutantki.

Pajor wróciła już do treningów w klubie, jednak jej występ w kadrze jest mało prawdopodobny.

„Będę z nią rozmawiał, jej przyjazd jest uzależniony od zgody klubu, czekam na informacje z Wolfsburga. Ewa byłaby cenna nawet jako takie +mentalne+ wzmocnienie i dobry duch kadry. Zobaczymy, jak to się ułoży. Trzeba to rozpatrywać w kategoriach cudu, jednak dobry trener, który nie wierzy w cuda - nie jest realistą” – stwierdził z uśmiechem szkoleniowiec.

Przyznał, że przygotował różne scenariusze na mecz w Madrycie.

„My musimy wygrać, Hiszpanki grają wcześniej na wyjeździe z Azerbejdżanem, tam mogą przypieczętować awans z pierwszego miejsca i już świętować. Teoretycznie więc spotkanie z nami może nie mieć dla nich wielkiego znaczenia. Tyle, że na luzie gra się czasem lepiej niż na +spince+. Mamy plan, żeby nie tylko się bronić, tylko zaatakować ”barakudą”, którą jeszcze poćwiczymy. Myśląc o awansie musimy strzelić przynajmniej jedną bramkę, trzeba będzie zaryzykować. To jest jeden mecz i jesteśmy pozytywnie nastawieni” – wyjaśnił Stępiński.

W grze o awans uczestniczy 47 zespołów. Debiutantami są Cypr i Kosowo. Zwycięzcy dziewięciu grup i trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc awansują do ME bezpośrednio.

Pozostałe sześć ekip z drugich pozycji zagra w barażach o trzy ostatnie przepustki do turnieju finałowego. Stawkę 16 uczestników uzupełni gospodarz - Anglia.

Aktualna tabela grupy D: M P Bramki 1. Hiszpania 6 16 32-1 2. Czechy 8 16 24-9 3. Polska 7 14 16-2 4. Mołdawia 7 3 3-42 5. Azerbejdżan 6 0 1-22.