Już od kilku było wiadomo, że w marcowych meczach nie zagra natomiast m.in. kontuzjowany bramkarz Evertonu Jordan Pickford.

Trener reprezentacji Anglii Gareth Southgate zdecydował się nie powoływać piłkarza Liverpoolu Trenta Alexandra-Arnolda, który regularnie występował w kadrze od 2018 roku.

Nie sądzę, żeby grał na takim poziomie, na jakim był przez kilka ostatnich lat - przyznał Southgate.

Myślę jednak, że jest już blisko tego. Podjął kroki we właściwym kierunku. Jestem pewien, że Trent odegra dużą rolę w przyszłości - dodał selekcjoner.

Po prawie dwóch latach do kadry wraca natomiast prezentujący wysoką formę Jesse Lingard, wypożyczony obecnie z Manchesteru United do West Ham United.

Angielska śmietanka Premier League

Powołanie otrzymał także m.in. 17-letni pomocnik Borussii Dortmund Jude Bellingham. Jest jednak mało prawdopodobne, aby pozwolono mu dołączyć do kadry z powodu niemieckich ograniczeń dotyczących podróżowania z Wielkiej Brytanii (w związku z COVID-19).

Zostawiliśmy go w drużynie, ale w tej chwili wygląda na to, że zasady kwarantanny w Niemczech wykluczą go (ze zgrupowania - PAP) - powiedział Southgate.

Anglia zagra 25 marca z San Marino u siebie, trzy dni później z Albanią na wyjeździe i 31 marca z biało-czerwonymi u siebie.

Kadra Anglii na mecze eliminacji MŚ 2022 z San Marino, Albanią i Polską:

Bramkarze: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Nick Pope (Burnley).

Obrońcy: Ben Chilwell (Chelsea Londyn), Conor Coady (Wolverhampton Wanderers), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Reece James (Chelsea Londyn), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madryt), Kyle Walker (Manchester City).

Pomocnicy: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Jesse Lingard (West Ham United), Mason Mount (Chelsea Londyn), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham United), James Ward-Prowse (Southampton).

Napastnicy: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal Londyn), Raheem Sterling (Manchester City), Ollie Watkins (Aston Villa). (PAP)