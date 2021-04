"To wielki krok do przodu w walce z COVID-19, ale nie oznacza, że możemy już spać spokojnie" - powiedział prezydent CONMEBOL Alejandro Dominguez, podkreslając, że piłka nożna w Ameryce Płd. to nie tylko sport, ale i ekonomia oraz aktywność mająca wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne mieszkańców tego kontynnetu.

Reklama

47. edycja Copa America miała się odbyć w ubiegłym roku z udziałem zaproszonych drużyn Kataru i Australii, ale została przełożona z powodu pandemii. Katar miał grać w grupie północnej z Brazylią, Ekwadorem, Wenezuelą, Peru i Kolumbia, natomiast Australia w południowej z Boliwią, Urugwajem, Paragwajem, Chile i Argentyną. Niedawno Katar i Australia poinformowały, że ze względu na COVID-19 nie wezmą udziału w rywalizacji, którą zaplanowano od 13 czerwca do 10 lipca w Argentynie i Kolumbii.

Obecnie Ameryka Południowa jest jednym z epicentrów pandemii. Wysokie liczby zakażeń notuje się w Brazylii (trzecie miejsce w świece pod względem zakażeń - ponad 13,5 mln), Kolumbii i Argentynie.