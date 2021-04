Poinformował o tym w czwartek PAP oficer prasowy łódzkiej policji Marcin Fiedukowicz.

Jak relacjonuje, policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi podczas wykonywania czynności służbowych wrócili do sprawy bójki pseudokibiców, która rozegrała się w centrum miasta w połowie czerwca 2015 roku. W jej efekcie obrażenia odnieśli dwaj mężczyźni sympatyzujący z jedną z łódzkich drużyn.

Po kilku miesiącach, wobec braku dostatecznego materiału dowodowego, postępowanie umorzono. Według Fiedukowicza, pomimo decyzji kończącej postępowanie policjanci nadal prowadzili czynności zmierzające do ustalenia uczestników zdarzenia. Analizując okoliczności sprawy dotarli do nowych informacji, które pozwoliły do zatrzymania dziewięciu osób, podejrzewanych o udział w tzw. ustawce.

Siedmem z nich - w wieku od 36 do 45 lat - usłyszało zarzuty dotyczące udziału w bójce i pobiciu w związku z występkiem o charakterze chuligańskim. Grozi im do trzech lat więzienia.

Jak informuje Fiedukowicz, dalsze czynności w sprawie prowadzą funkcjonariusze z wydziału dochodzeniowo-śledczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.