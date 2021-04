Kristiansund liczy zaledwie 24 tysięcy mieszkańców i dlatego lokalny dziennik „Tidens Krav” zatytułował swoją wiadomość: „Wielki syn małego miasta otrzyma swój pomnik”.

”Nie sądziłem, że spotka mnie aż taki honor. Czuję się zaskoczony i wzruszony” - powiedział znany ze skromności Solskjaer.

W mediach przypomniano, że nie jest to jego pierwsze wyróżnienie, bo w listopadzie 2007 roku, kilka tygodni po zakończeniu kariery, został pasowany na rycerza pierwszej klasy orderu Świętego Olava przez króla Norwegii Haralda V za wybitne zasługi dla ojczyzny.

”Znają go wszyscy na całym świecie, a swoimi osiągnięciami, zwłaszcza jako wspaniały napastnik Manchesteru nazywany z racji swoich bramek +zabójcą o twarzy dziecka+, wpisał Kristiansund na mapę globu. Jego pomnik będzie z pewnością atrakcją turystyczną” - skomentował inicjator budowy postumentu, którego koszt wyniósł 120 tysięcy euro, lokalny biznesmen Ole Toender.

Autorem pomnika jest znany norweski rzeźbiarz Tore Bjoern Skjoelsvik.

48-letni dzisiaj Solskjaer zaczynał karierę w lokalnym Clausenengen, skąd w 1994 roku przeszedł do Molde, a półtora później do Manchesteru United, w którym grał do 2007 roku. Od grudnia 2018 jest trenerem tego klubu.

W reprezentacji Norwegii w latach 1996-2007 rozegrał 67 spotkań, strzelając 23 bramki.