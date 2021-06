Czym ta usługa jest? Wbrew pozorom, nie jest to tylko samo kupno komputera na raty. To przecież umie każdy. Jednak Komputronik, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i serwisie przygotował prawdziwie kompleksową usługę.

Reklama

Firma najpierw wybrała odpowiednie modele komputerów stacjonarnych i laptopów, które idealnie sprawdzą się w pracy biurowej, a jednocześnie można liczyć na ich niezawodność. Następnie Komputronik dołożył do tego cały pakiet usług, które niezbędne są, by zapewnić bezproblemowe działanie firmy.

Razem z komputerem przedsiębiorca dostaje dobre oprogramowanie antywirusowe – co w dobie wzrastających cyberataków na firmy, jest szczególnie cenne, do tego jest też najnowszy pakiet biurowy Office.

Samo oprogramowanie to nie wszystko. Komputronik bowiem wyciąga pomocną dłoń tym, którzy mogą mieć problemy z uruchomieniem komputera, jego konfiguracją i instalacją aplikacji. Eksperci firmy z wieloletnim doświadczeniem pomogą wszystko na spokojnie uruchomić i skonfigurować pod wymagania właściciela abonamentu.

Do tego, przez cały okres – zarówno w przypadku wynajmu na 2 lata, jak i na 36 miesięcy, w ramach pakietu Usługi Serwisowe, klienci dostają w pełni profesjonalną opiekę, dzięki której rozwiążą wszystkie problemy techniczne, dotyczące sprzętu i oprogramowania. A to nie koniec oferty Komputronik. Każdemu, kto korzysta z Ratonamentu oferowane jest bowiem specjalne ubezpieczenie – „Ochrona sprzętu przed Przypadkowym Uszkodzeniem”. Na czym to polega? Jeśli komputer zostanie zalany, zasypany piaskiem, upadnie itp. – czyli ulegnie usterce przez przypadek czy nieuwagę, to przedsiębiorca nie musi się bać, że zostanie bez sprzętu do pracy.

Jakie komputery przygotowano w ofercie i ile wynosi abonament? W przypadku komputerów stacjonarnych, do dyspozycji mamy kilka wariantów – podstawowy, Basic, który – wraz z monitorem i oprogramowaniem – kosztuje miesięcznie od 99 złotych. Potem są też bardziej mocne zestawy, z których korzystać mogą zarówno graficy… jak i ci, którzy po godzinach pracy chcą sobie pograć. W jednym z najmocniejszych bowiem komputerów, Komputronik daje nam jedną z najpotężniejszych kart graficznych na rynku – 3070 – do tego mocny procesor oraz pojemny dysk twardy.

Oczywiście w komplecie z komputerem dostajemy też wszystkie niezbędne peryferia oraz monitor. Co ważne, wyświetlacz także objęty jest takimi samymi gwarancjami, jak sama jednostka centralna, co oznacza, że nie musimy się bać o martwe piksele, pęknięcie matrycy po przypadkowym upadku z biurka itp.

Jak pokazują zdjęcia zestawów, wszystkie złożone są profesjonalnie i wyglądają estetycznie – w najlepszych i najmocniejszych komputerach są nawet podświetlane wentylatory.

A co w wypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi „mobilne biuro” i nie potrzebuje komputera stacjonarnego? W Ratonamencie są też do dyspozycji laptopy takich firm jak Dell czy Lenovo. Najtańszy model – Dell Inspiron to wydatek rzędu 121 złotych miesięcznie (oczywiście z tymi samymi pakietami bezpieczeństwa, co komputery stacjonarne), z kolei najdroższy model – Lenovo ThinkBook – to wydatek od 194 PLN miesięcznie.

Po trzech latach (lub 24 miesiącach – w zależności od czasu umowy), przedsiębiorca może dalej zostać klientem usługi Ratonament. Nie zostaje jednak z komputerem, który do tego czasu na pewno zdąży się zestarzeć i nie być tak wydajnym, by nadawać się do obsługi programów graficznych. Stąd też możliwość wymiany sprzętu na nowy i przedłużenie abonamentu.

Usługa Ratonament wydaje się więc być idealna dla tych, którzy zakładają lub już prowadzą firmy, a nie mają odpowiedniej wiedzy technicznej, by samemu zająć się obsługą informatyczną firmy. Komputronik oferuje bowiem wszystko co potrzeba – bardzo dobry i wydajny sprzęt (zarówno w wersji stacjonarnej, jak i mobilnej), konieczne oprogramowanie. A do tego – co najważniejsze – konfigurację sprzętu i oprogramowania oraz pełną obsługę serwisową. Nie należy też zapominać o Ochronie Sprzętu przed Przypadkowym Uszkodzeniem, która zabezpieczy narzędzie pracy przed drobnymi (lub większymi) awariami nie z naszej winy. To wszystko sprawia, że naprawdę warto rozważyć Ratonament zarówno, gdy stawiamy pierwsze kroki w biznesie, jak też, gdy chcemy zmodernizować sprzęt komputerowy naszej firmy.