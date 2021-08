Biało-czerwoni zmierzą się w eliminacjach mundialu z Albanią (w czwartek w Warszawie), San Marino (w niedzielę w Serravalle) i Anglią (8 września, Warszawa). Początek wszystkich meczów o godz. 20.45.

Z powodu kontuzji nie wystąpią Dawid Kownacki, Kacper Kozłowski, Krzysztof Piątek i Sebastian Szymański. Nieobecny będzie również Mateusz Klich, który jeszcze przed zgrupowaniem miał pozytywny wynik testu na koronawirusa.

Czekają nas bardzo ważne mecze. Ile potrzeba punktów we wrześniu? Wiadomo, że myśląc o awansie, musimy je zdobywać, najlepiej jak najwięcej. Mamy swoje kłopoty, ale na pewno nie będziemy o nich myśleć. Postaramy się jak najlepiej przygotować. Na razie myślimy o meczu z Albanią. Ta drużyna gra bardzo dobrze w defensywie, szybko doskakuje do rywali. Na pewno czeka nas ciężkie spotkanie, ale jesteśmy na to przygotowani. Dodatkowo będziemy mieć za sobą publiczność, która zawsze była naszym atutem - powiedział Robert Lewandowski podczas wtorkowej konferencji prasowej w Warszawie.

"Chcemy wygrywać z Sousą"

Kapitan biało-czerwonych wciąż wierzy w efekty pracy Paulo Sousy na stanowisku selekcjonera, mimo krytyki po nieudanym Euro i spekulacji dotyczących ewentualnej zmiany na tym stanowisku.

Odcinamy się od tego wszystkiego. Dla nas jest jasne, że chcemy z tym trenerem grać, trenować i wygrywać. Skupiamy się wyłącznie na tym - podkreślił.

Polacy zaczęli kwalifikacje mistrzostw świata od marcowych spotkań z Węgrami na wyjeździe (3:3), Andorą u siebie (3:0) i Anglią na wyjeździe (1:2).