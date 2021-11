Jego sukcesem było także zdobycia mistrzostwa Ameryki Płd. w 2011 roku. Ale w eliminacjach do przyszłorocznych MŚ w Katarze Urugwajczycy spisują się słabo. Na cztery kolejki przed końcem zajmują siódme miejsce w 10-zespołowej grupie, a we wtorek przegrali 0:3 ze znacznie niżej notowaną Boliwią. Do premiowanego awansem czwartego miejsca zajmowanego obecnie przez Kolumbię tracą jednak tylko jeden punkt.

Tabarez po raz pierwszy prowadził reprezentację Urugwaju w latach 1988-1990, a w ostatnim okresie pracował z nią od 2006 roku.