Po pięciu meczach na czele tabeli jest Holandia z 13 punktami, a dalej sklasyfikowane są: Belgia - 10 pkt, Polska - 4 i Walia - 1. Zespół z pierwszego miejsca awansuje do przyszłorocznego turnieju Final Four, ten z ostatniego spadnie do niższej dywizji.

Mecz z Walią w Cardiff jest także ostatnim o stawkę przed rozpoczynającym się 20 listopada mundialem w Katarze.