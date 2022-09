Helwetom prowadzenie w 21. minucie dał Manuel Akanji. Gospodarze wyrównali po trafieniu Jordiego Alby w 55., ale remis utrzymał się tylko trzy minuty. Zwycięstwo gościom zapewnił Breel Embolo. Hiszpanom na niewiele zdało się aż 70-procentowe posiadanie piłki.

Dla Portugalii natomiast dwie bramki zdobył Diogo Dalot, a po jednej dołożyli Bruno Fernandes i Diogo Jota. Tuż przed końcem pierwszej połowy, przy stanie 0:2, rzutu karnego dla Czech nie wykorzystał Patrik Schick.

W tabeli Portugalia ma 10 punktów i o dwa wyprzedza Hiszpanię, którą podejmie we wtorek. Taka sama różnica dzieli Szwajcarię (6 pkt) i Czechy (4 pkt). Te zespoły zmierzą się w St. Gallen.

Turniej Final Four z udziałem czterech zwycięzców grup dywizji A rozegrany zostanie w dniach 14-18 czerwca 2023 roku. Tytułu nie obronią mistrzowie świata Francuzi. "Trójkolorowi" nie liczą się już w walce o pierwsze miejsce w grupie 1, w której o ten cel stoczą w niedzielę korespondencyjny pojedynek Chorwaci z Duńczykami.

O zwycięstwo w grupie 3 niespodziewanie w poniedziałek Węgry zagrają u siebie z Włochami. W dodatku Madziarom wystarczy remis. W grupie 4, w której występuje też Polska, w analogicznej sytuacji są Holendrzy, którzy w niedzielę podejmą Belgię. Biało-czerwoni w Cardiff zmierzą się z Walią o pozostanie w najwyższej dywizji.

Wyniki, program i tabele grup piłkarskiej Ligi Narodów:

grupa A2



sobota, 24 września

Czechy - Portugalia 0:4 (0:2)

Hiszpania - Szwajcaria 1:2 (0:1)



wtorek, 27 września

Portugalia - Hiszpania (Braga, 20.45)

Szwajcaria - Czechy (St. Gallen, 20.45)



M Z R P bramki pkt

1. Portugalia 5 3 1 1 11-2 10

2. Hiszpania 5 2 2 1 7-5 8

3. Szwajcaria 5 2 0 3 4-8 6

4. Czechy 5 1 1 2 4-11 4



grupa B1



środa, 21 września

Szkocja - Ukraina 3:0 (0:0)



sobota, 24 września

Armenia - Ukraina 0:5 (0:1)

Szkocja - Irlandia 2:1 (0:1)



wtorek, 27 września

Irlandia - Armenia (Dublin, 20.45)

Ukraina - Szkocja (Kraków, 20.45)



1. Szkocja 5 4 0 1 11-5 12

2. Ukraina 5 3 1 1 10-4 10

3. Irlandia 5 1 1 3 5-5 4

4. Armenia 5 1 0 4 2-14 3



grupa B2



sobota, 24 września

Izrael - Albania 2:1 (0:0)



wtorek, 27 września

Albania - Islandia (Tirana, 20.45)



1. Izrael 4 2 2 0 8-6 8 - awans do dywizji A

2. Islandia 3 0 3 0 5-5 3

3. Albania 3 0 1 2 3-5 1



grupa B4



sobota, 24 września

Słowenia - Norwegia 2:1 (0:0)

Serbia - Szwecja 4:1 (2:1)



wtorek, 27 września

Norwegia - Serbia (Oslo, 20.45)

Szwecja - Słowenia (Solna, 20.45)



1. Norwegia 5 3 1 1 7-5 10

2. Serbia 5 3 1 1 11-5 10

3. Słowenia 5 1 2 2 5-9 5

4. Szwecja 5 1 0 4 6-10 3



grupa C2



sobota, 24 września

Irlandia Płn. - Kosowo 2:1 (0:0)

Cypr - Grecja 1:0 (1:0)



wtorek, 27 września

Grecja - Irlandia Płn. (Ateny, 20.45)

Kosowo - Cypr (Prisztina, 20.45)



1. Grecja 5 4 0 1 7-1 12 - awans do dywizji B

2. Kosowo 5 2 0 3 6-7 6

3. Irlandia Płn. 5 1 2 2 2-7 5

4. Cypr 5 1 2 2 3-7 5



Pozostałe grupy:



grupa A1



czwartek, 22 września

Francja - Austria 2:0 (0:0)

Chorwacja - Dania 2:1 (0:0)



niedziela, 25 września

Dania - Francja (Kopenhaga, 20.45)

Austria - Chorwacja (Wiedeń, 20.45)



1. Chorwacja 5 3 1 1 5-5 10

2. Dania 5 3 0 2 7-5 9

3. Francja 5 1 2 2 5-5 5

4. Austria 5 1 1 3 5-7 4



grupa A3



piątek, 23 września

Włochy - Anglia 1:0 (0:0)

Niemcy - Węgry 0:1 (0:1)



poniedziałek, 26 września

Węgry - Włochy (Budapeszt, 20.45)

Anglia - Niemcy (Londyn, 20.45)



Tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Węgry 5 3 1 1 8-3 10

2. Włochy 5 2 2 1 6-7 8

3. Niemcy 5 1 3 1 8-6 6

4. Anglia 5 0 2 3 1-7 2 - spadek do dywizji B



grupa A4



czwartek, 22 września

Polska - Holandia 0:2 (0:1)

Belgia - Walia 2:1 (2:0)



niedziela, 25 września

Walia - Polska (Cardiff, godz. 20.45)

Holandia - Belgia (Amsterdam, 20.45)



1. Holandia 5 4 1 0 13-6 13

2. Belgia 5 3 1 1 11-7 10

3. Polska 5 1 1 3 5-12 4

4. Walia 5 0 1 4 6-10 1



grupa B3



piątek, 23 września

Bośnia i Herc. - Czarnogóra 1:0 (1:0)

Finlandia - Rumunia 1:1 (1:0)



poniedziałek, 26 września

Rumunia - Bośnia i Herc. (Bukareszt. 20.45)

Czarnogóra - Finlandia (Podgorica, 20.45)



1. Bośnia i Herc. 5 3 2 0 7-4 11 - awans do dywizji A

2. Czarnogóra 5 2 1 2 6-4 7

3. Finlandia 5 1 2 2 6-6 5

4. Rumunia 5 1 1 3 2-7 4



grupa C1



czwartek, 22 września

Turcja - Luksemburg 3:3 (2:2)

Litwa - Wyspy Owcze 1:1 (1:1)



niedziela, 25 września

Luksemburg - Litwa (Luksemburg, 20.45)

Wyspy Owcze - Turcja (Torshavn, 20.45)



1. Turcja 5 4 1 0 17-3 13 - awans do dywizji B

2. Luksemburg 5 2 2 1 8-7 8

3. Wyspy Owcze 5 1 2 2 5-9 5

4. Litwa 5 0 1 4 2-13 1 - baraż o utrzymanie



grupa C3



czwartek, 22 września

Kazachstan - Białoruś 2:1 (1:1)

Słowacja - Azerbejdżan 1:2 (0:1)



niedziela, 25 września

Słowacja - Białoruś (Backa Topola, 18.00)

Azerbejdżan - Kazachstan (Baku, 18.00)



1. Kazachstan 5 4 1 0 8-3 13 - awans do dywizji B

2. Azerbejdżan 5 2 1 2 4-4 7

3. Słowacja 5 2 0 3 4-5 6

4. Białoruś 5 0 2 3 2-6 2 - baraż o utrzymanie



grupa C4



piątek, 23 września

Gruzja - Macedonia Płn. 2:0 (1:0)

Bułgaria - Gibraltar 5:1 (2:1)



poniedziałek, 26 września

Macedonia Płn. - Bułgaria (Skopje, 20.45)

Gibraltar - Gruzja (Gibraltar, 20.45)



1. Gruzja 5 4 1 0 14-2 13 - awans do dywizji B

2. Macedonia Płn. 5 2 1 2 7-6 7

3. Bułgaria 5 1 3 1 9-8 6

4. Gibraltar 5 0 1 4 2-16 1 - baraż o utrzymanie



grupa D1



czwartek, 22 września

Łotwa - Mołdawia 1:2 (0:2)

Liechtenstein - Andora 0:2 (0:1)



niedziela, 25 września

Andora - Łotwa (Andorra la Vella, 15.00)

Mołdawia - Liechtenstein (Kiszyniów, 15.00)



1. Łotwa 5 4 0 1 11-4 12

2. Mołdawia 5 3 1 1 8-6 10

3. Andora 5 2 1 2 5-6 7

4. Liechtenstein 5 0 0 5 1-9 0



grupa D2



piątek, 22 września

Estonia - Malta 2:1 (1:0)



poniedziałek, 26 września

San Marino - Estonia (Serravalle, 20.45)



1. Estonia 3 3 0 0 6-2 9 - awans do dywizji C

2. Malta 4 2 0 2 5-4 6

3. San Marino 3 0 0 3 0-5 0