W jednym z nich zwrócił się do swoich rodaków i powiadomił ich, iż nie wystąpi już w drużynie narodowej.

"Decyzja o rozstaniu z międzynarodowym futbolem była zdecydowanie najtrudniejszą w mojej karierze. (...) Moja podróż po międzynarodowej scenie zmieniła nie tylko moje życie, ale też to, kim jestem. Bycie wybranym do reprezentacji Walii i bycie jej kapitanem dało mi coś nieporównywalnego z czymkolwiek innym" - zaznaczył 33-letni Bale, który jest rekordzistą pod względem liczby bramek dla drużyny narodowej - 41.

Jego największym sukcesem w reprezentacji było dotarcie do półfinału mistrzostw Europy we Francji w 2016 roku oraz wywalczenie pierwszego po 64 latach awansu do turnieju finałowego mistrzostw świata w 2022.

Na Twitterze zamieścił też drugie oświadczenie, tym razem informujące o wycofaniu się z gry zarówno z reprezentacji, jak i w klubach.

"Po szczegółowych przemyśleniach ogłaszam natychmiastowe wycofanie się z klubowego i międzynarodowego futbolu. (...) Od pierwszego dotknięcia piłki w Southampton do ostatniego w LAFC i w każdym momencie pomiędzy kształtowała się moja klubowa kariera, która jest dla mnie powodem do dumy i wdzięczności" - podkreślił.

Bale rozpoczął seniorską karierę właśnie w Southampton w 2006 roku. Nabrała ona tempa w Tottenhamie Hotspur (2007-13), skąd trafił - za rekordową wówczas sumę 100 milionów euro - do Realu Madryt (2013-22). Ostatnio występował w Los Angeles FC.

Z klubem ze stolicy Hiszpanii triumfował pięciokrotnie w Lidze Mistrzów, a ponadto m.in. trzy razy wywalczył mistrzostwo kraju i raz Puchar Króla.