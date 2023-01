Klinsmann to były znakomity piłkarz. W swoim trenerskim CV też ma sukcesy. W 2006 roku zdobył z reprezentacją Niemiec brązowy medal mistrzostw świata. Na mundialu w 2014 roku prowadził kadrę USA, z którą wywalczył awans do fazy pucharowej mimo wymagających grupowych rywali (Ghana, Niemcy i Portugalia).

To jednak nie przekonało szefa polskiej piłki, by powierzyć Niemcowi fotel selekcjonera biało-czerwonych. Według informacji "Przeglądu Sportowego" Kulesza nie zdecydował się na zatrudnienie Klinsmanna, bo miał zbyt wygórowane oczekiwania finansowe, oraz w swoim sztabie trenerskim chciał mieć tylko zaufanych ludzi, z którymi współpracował przez wiele lat. To oznaczało, że zabrakłoby w nim miejsca dla jakiegokolwiek Polaka.