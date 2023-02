"Piłkarska rodzina straciła dziś trenera wszystkich trenerów" - napisano na Twitterze federacji.

Reklama

Blazevic był piłkarzem m.in. Dinama Zagrzeb, FK Sarajewo i FC Sion, z którym już jako szkoleniowiec odniósł pierwszy trenerski sukces - zdobył w 1974 roku Puchar Szwajcarii. W 1982 i 1983 wywalczył z Dinamem Zagrzeb mistrzostwo Jugosławii, a w 1984 tytuł mistrza Szwajcarii z Grasshoppers Zurych.

Był trenerem w klubach Francji, Szwajcarii, Grecji, Chin, Iranu, Słowenii oraz Bośni i Hercegowiny. Pełnił też funkcje selekcjonera reprezentacji Szwajcarii, Iranu, Bośni i Hercegowiny, a także olimpijskiej drużyny Chin.

Największy sukces odniósł z reprezentacją Chorwacji, z którą wywalczył trzecie miejsce na mundialu we Francji w 1998 roku. Stało się to zaledwie trzy lata po zakończeniu wojny (1991-95), która pochłonęła w jego kraju ok. 20 tys. ofiar śmiertelnych.

Reklama

Właśnie Blazevicowi dedykował selekcjoner Zlatko Dalic srebrny medal na mundialu w Rosji w 2018 i brązowy w ubiegłym roku w Katarze.

Miroslav "Ciro" Blazevic zmarł po długiej walce z nowotworem.