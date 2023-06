Polityk PiS dosadnie dał do zrozumienia co sądzi o liderach naszej narodowej drużyny.

Reklama

Kataloński cwaniak do polskich kibiców odwagi zabrakło... - tak Sobolewski określił Roberta Lewandowskiego, który po spotkaniu w Kiszyniowie nie wyszedł do fanów, którzy przyjechali do stolicy Mołdawii, by wspierać biało-czerwonych.

Dostało się też Piotrowi Zielińskiemu.

O Krzysztofie Sobolewskim jest ostatnio bardzo głośno za sprawą jego żony, która w spółkach zależnych władz zarobiła spore sumy pieniędzy.

I kto tu jest cwaniak?