Viaplay weszła do Polski z przytupem w sierpniu 2021 roku. Pojawienie się tej platformy na naszym rynku namieszało na rynku praw do transmisji wydarzeń sportowych.

Jednak kłopoty finansowe zmusiły szefostwo Viaplay do wycofania się z krajów bałtyckich, USA, Wielkiej Brytanii, Kanady i Polski. Platforma zamierza się teraz skupić wyłącznie na rynku Skandynawski.

Na razie jednak Viaplay nie podała dokładnej daty wycofania się z Polski. Nie wiadomo też, co stanie się z prawami do transmisji, które platforma nabyła na wiele lat do przodu.