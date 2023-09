Na Stadionie Miejskim w Gdyni polskie piłkarki zainaugurują domowe zmagania w kobiecej Lidze Narodów. Będzie to premierowa edycja rozgrywek, które zastąpią kwalifikacje do mistrzostw Europy. Mecz z Ukrainą już we wtorek, 26 września o godz. 18:00.

Rozpoczynamy akcję Czas Na Nas, w ramach której kibicujemy polskim piłkarkom w meczach Ligi Narodów UEFA Kobiet. Jednocześnie startujemy w podróż do rekordu, jaki chcemy osiągnąć do 2026 roku, czyli 50 tysięcy kobiet i dziewczynek grających w Polsce w piłkę.

Już teraz mamy świetne piłkarki grające w najlepszych europejskich zespołach, profesjonalnie zarządzane kluby. Piłka kobieca stała się sportem rozpoznawalnym na całym świecie, a sukces frekwencyjny i finansowy Mistrzostw Świata FIFA sprawia, że coraz więcej kibiców oraz sponsorów wspiera kobiece drużyny.

Czas Na Nas! Wykorzystajmy trend światowy i rozwińmy potencjał polskiej piłki kobiecej. Zaczynamy już teraz, od wrześniowego meczu Polska - Ukraina.

Start meczu Polska – Ukraina 26 września zaplanowano na godzinę 18:00. Sprzedaż biletów trwa za pośrednictwem strony bilety.laczynaspilka.pl.