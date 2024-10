Powołujące się na oferty pracy w hotelach należących do Cristiano Ronaldo media informują, że w portugalskich i hiszpańskich placówkach sieci "Pestana CR7" menadżerowie otrzymują do 2300 euro miesięcznie, zaś pracownicy hotelowej obsługi do 2000 euro.

Ronaldo ma hotele w pięciu miastach

Zachętą do pracy w przypadku niektórych mniej płatnych stanowisk w hotelu w Madrycie jest długi okres urlopowy. W niektórych przypadkach sięga on do 50 dni w roku.

Hotele Pestana CR7 działają w Lizbonie, Funchal, Madrycie, Marrakeszu oraz w Nowym Jorku. W planach jest otwarcie hoteli w Paryżu oraz Manchesterze.

Ronaldo ma 50 procent udziałów

Kluczową osobą dla rozwoju sieci hoteli jest Dionisio Pestana, przedsiębiorca z sektora turystycznego, który podobnie jak Ronaldo pochodzi z położonej na Atlantyku wyspy Madera.

Według lizbońskiego tygodnika “Expresso” Ronaldo ma 50 proc. udziałów w rozwijanej z portugalskim biznesmenem spółce Pestana CR7 Holding.

Ronaldo inwestuje nie tylko w hotele

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Portugalii aktualnie posiada udziały w ponad 20 spółkach działających na całym świecie.

Poza turystyką i hotelarstwem działają one m.in. w sektorze sportowym, odzieżowym, medialnym oraz w gastronomii.