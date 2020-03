Ze względu na fakt rozprzestrzeniania się koronawirusa i zawieszenie rozgrywek, kluby sportowe znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Nie inaczej jest z Lechią, dlatego liczymy na Waszą pomoc i aktywne wspieranie akcji #ZapełniamyStadion. Wiemy, że społeczność gdańskich kibiców jest naszą niezwykłą siłą i dwunastym zawodnikiem. W tym momencie potrzebujemy Was i Waszego wsparcia jeszcze bardziej niż kiedykolwiek, dlatego liczymy, że zapełnicie Energa Stadion w komplecie – napisano w komunikacie gdańskiego klubu.

Pojemność obiektu, na którym występują biało-zieloni, wynosi 40 tysięcy i właśnie taką liczbę wirtualnych biletów w cenie 10 złotych przygotowała Lechia.

Nie ma oczywiście żadnego limitu i można kupić dowolną liczbę wejściówek. Każdy nabywca otrzyma voucher, który będzie mógł wymienić, bez dodatkowych kosztów, na bilet na dowolny mecz bieżącego albo przyszłego sezonu ekstraklasy. Warto teraz pomóc Lechii także z tego względu, że bilety na zwykłe trybuny kosztują od 15 do 55 złotych - powiedział rzecznik gdańskiego klubu Michał Żurawski.

Te wejściówki można nabywać do 26 kwietnia, bo co najmniej do tego terminu, jak poinformował w piątek Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A., odwołane zostały ligowe spotkania