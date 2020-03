Z powodu epidemii koronawirusa polska ekstraklasa piłkarska, a także 1. i 2. liga zawiesiły rozgrywki co najmniej do 26 kwietnia - poinformowano w piątkowych komunikatach. Początkowo mecze były odwołane do końca marca.

"Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. informuje, że w związku z aktualną sytuacją związaną z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego i wynikającym z tego przedłużającym się brakiem możliwości kontynuacji rozgrywek w zaplanowanym pierwotnie okresie, mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy zostają odwołane do 26 kwietnia 2020 r. włącznie" - podkreślono w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym na stronie Ekstraklasy S.A.PZPN poinformował natomiast, że do 26 kwietnia wstrzymano rozgrywanie meczów pierwszej i drugiej ligi. Reklama Po 26 kolejkach liderem jest Legia Warszawa, która o osiem punktów wyprzedza obrońcę tytułu Piasta Gliwice. Kolejne decyzje - jak można przeczytać w komunikacie - będą podejmowane na bieżąco. O ewentualnych decyzjach w zakresie wznowienia rozgrywek przed upływem ww. terminu i ustalenia terminów rozegrania zaległych meczów lub konieczności odwołania kolejnych zawodów, poinformujemy niezwłocznie po ich podjęciu - napisano. Straty największych lig piłkarskich mogą wynieść co najmniej 3,4 mld euro Zobacz również PZPN poinformował natomiast, że do 26 kwietnia wstrzymano rozgrywanie meczów pierwszej, drugiej i trzeciej ligi oraz pozostałych klas rozgrywkowych piłki nożnej i futsalu, kobiet i mężczyzn, wszystkich kategorii wiekowych. Piłkarze wielu drużyn umieszczają w mediach społecznościowych posty, w których zachęcają wszystkich do pozostania w domu. Pokazują jak spędzają czas, jak ćwiczą, bawią się z dziećmi, czytają książki, oglądają telewizję, seriale czy grają w gry komputerowe. Pandemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych potwierdzono dotychczas ponad 254 tys. przypadków zakażenia i ok. 10,5 tys. zgonów. W Polsce odnotowano 378 przypadków choroby, w tym sześć śmiertelnych.