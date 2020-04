W sobotę na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk ogłosili możliwość wznowienia wstrzymanych w połowie marca rozgrywek piłkarskiej PKO Bank Polski Ekstraklasy.

Od kilku dni piłkarzy i kluby obowiązuje wypracowany przez sztab kryzysowy - powołany przez zarząd Ekstraklasy SA i PZPN - program powrotu do rozgrywek. Na razie zawodnicy i wskazane inne osoby (po 50 z każdego klubu) przebywają w izolacji. Na początku maja wszyscy z tej grupy przejdą testy na koronawirusa i będą mogli rozpocząć treningi w małych grupach. Tydzień później szkoleniowcy będą już mieli do dyspozycji całe zespoły. Zgodnie z harmonogramem, w dniach 27 i 28 maja wszyscy przejdą kolejne testy medyczne, a w piątek 29 maja powinny odbyć się pierwsze po przymusowej przerwie mecze.

"To doskonała wiadomość. Zgoda rządu na wznowienie treningów daje nam szansę na zrealizowanie planu, nad którym pracowaliśmy przez ostatnie cztery tygodnie wraz z ekspertami w ramach sztabu kryzysowego. Jeśli nie pojawią się niespodziewane przeciwności i sytuacja zdrowotna w kraju na to pozwoli, po przejściu okresu przygotowań liga mogłaby ruszyć 29 maja" - zapowiedział prezes Ekstraklasy SA Marcin Animucki, cytowany w komunikacie spółki.

Jak wskazał, UEFA potwierdziła, że sezon 2019/20 będzie mógł zostać dokończony do 20 lipca.

"Tym samym właśnie ziściły się niezbędne warunki, że mamy szansę nie tylko wznowić, ale też dokończyć rozgrywki. To efekt naszej bardzo dobrej współpracy z prezesem PZPN Zbigniewem Bońkiem, który mocno zaangażował się w walkę o powrót ligowego futbolu oraz wysiłku, który podjął wiceprezes Ekstraklasy Marcin Mastalerek w kontaktach z administracją rządową. Bazą do wszelkich uzgodnień były zasady powrotu do rozgrywek przygotowane przez sztab kryzysowy Ekstraklasy i ekspertów klubowych" - dodał Animucki.

W komunikacie zaznaczono, że zgodnie z wytycznymi UEFA każda federacja ma zrobić wszystko, aby dokończyć sezon na boisku w dotychczasowej formule rozgrywek. Ekstraklasa – wg ostatnich oficjalnych terminów UEFA - może grać do 20 lipca (federacje z miejsc 1-15 w rankingu UEFA nawet do 3 sierpnia).

W zgodzie z tym ESA ostatnią kolejkę rozgrywek zaplanowała na 18/19 lipca. "Ten termin umożliwia udział polskich drużyn w eliminacjach do europejskich pucharów" - wskazała spółka.

Spotkania będę rozgrywane bez udziału publiczności do odwołania ograniczeń wprowadzonych przez administrację państwową. Do obsługi meczowej zostanie wskazana niezbędna minimalna grupa osób. Ekstraklasa SA przekazała, że już rozpoczęła prace nad procedurą określającą szczegóły organizacyjne, które będą wytycznymi dla klubów i partnerów mediowych rozgrywek.

Ostatnie dotychczas mecz ekstraklasy odbył się 9 marca. Później rozgrywki zostały wstrzymane z powodu epidemii koronawirusa. Po 26 kolejkach w tabeli prowadzi Legia Warszawa - 51 pkt, przed broniącym tytułu Piastem Gliwice - 43 oraz Cracovią, Śląskiem Wrocław i Lechem Poznań - po 42. W trzyzespołowej strefie spadkowej znajdują się: Korona Kielce - 26 pkt, Arka Gdynia - 25 i ŁKS Łódź - 20.

Do końca sezonu zasadniczego pozostały cztery kolejki. Po 30. tabela zostanie podzielona na tzw. grupę mistrzowską i spadkową. W fazie finałowej każda z drużyn - z zachowaniem dorobku punktowego - rozegra po dodatkowych siedem spotkań.

Wcześniej PZPN zapowiedział, że 27 maja zostaną rozegrane dwa pozostałe mecze ćwierćfinałowe Totolotek Pucharu Polski, a między 30 maja a 6 czerwca nastąpi wznowienie rozgrywek 1. i 2. ligi.

Kolejne etapy restartu rozgrywek Ekstraklasy wg zatwierdzonego przez rząd planu:

03-04.05 – testy zawodników i członków sztabów

04.05 – treningi w grupach kilkuosobowych

10.05 – treningi drużynowe

27-28.05 – testy zawodników i członków sztabów oraz sędziów

29-31.05 – 27. kolejka PKO BP Ekstraklasy, wznawiająca rozgrywki

18-19.07 – zakończenie sezonu PKO BP Ekstraklasy