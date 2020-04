Według informacji angielskiego dziennika "The Mirror" na celowniku Tottenhamu znalazł się Michał Karbownik. Szkoleniowiec londyńczyków, Jose Mourinho szuka nowego obrońcy i to właśnie legionista jest poważnym kandydatem do zajęcia miejsca na prawej lub lewej stronie bloku defensywnego "Kogutów".

Karbownik przebojem wdarł się do podstawowego składu Legii Warszawa. 19-latek w dziewiętnastu spotkaniach zaliczył sześć asyst i został okrzyknięty przez wielu ekspertów jednym z największych odkryć obecnego sezonu polskiej Ekstraklasy. Reklama Nic dziwnego, że młodym piłkarzem ekipy z Łazienkowskiej zainteresowały się zagraniczne kluby. Wśród potencjalnych nabywców znalazły się m.in. takie drużyny jak: Club Brugge, PSV Eindhoven, Real Betis i Sevilla. Każdy z tych zespołów gotów jest zapłacić za Polak od 5 do 7 milionów euro. Teraz do gry o Karbownika włączył się Tottenham. Dziennikarze "The Mirror" twierdzą, że angielski klub może przeznaczyć na transfer piłkarza Legii nawet 10 milionów funtów. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję