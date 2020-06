Na stadion, po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, wrócili kibice. Poprzednio mogli obserwować w Zabrzu mecz na żywo 6 marca, kiedy w obecności niemal 9 tysięcy widzów, Górnik pokonał Cracovię też 3:2.

Spiker, witając kibiców na Arenie Zabrze, wiele razy przypominał publiczności zasady zajmowania miejsc na trybunach oraz wymogi bezpieczeństwa. Chodziło m.in. o zachowanie odstępów i nieodrzucanie piłki na murawę przed jej zdezynfekowaniem.

Zabrzanie w tym sezonie u siebie są trudni do pokonania, w fazie zasadniczej przegrali w „domu” tylko raz – 28 września z Lechem Poznań.

Gospodarze przystąpili do tego starcia po zwycięstwie nad liderem tabeli Legią Warszawa 2:0 i piątkowy mecz też zaczęli obiecująco.

Już w 3. minucie Koronę uratował słupek, po strzale Romana Prochazki z rzutu wolnego.

Potem zabrzanie w pierwszej połowie kilka razy zagrozili jeszcze kieleckiemu bramkarzowi, który obronił strzał Piotra Krawczyka z bliska, ale skapitulował w 18 minucie. Po dośrodkowaniu Erika Janży na pole karne gości do piłki doszedł Giorgios Giakoumakis i wpakował ją do siatki.

Kielczanie odpowiedzieli dwoma mocnymi uderzeniami Petteri Forsella z rzutów wolnych, które obronił Martin Chudy.

Po przerwie miejscowi kibice domagali się zwycięstwa swojej drużyny i podopieczni trenera Marcina Brosza wyszli na murawę z ofensywnym nastawieniem. Z oczywistych powodów na utrzymaniu wyniku nie zależało też przyjezdnym, dlatego – mimo ciągle padającego deszczu i śliskiego boiska – mecz był szybki.

Nie brakowało emocji, także tych mało sportowych. W 57. minucie doszło do przepychanki z udziałem niemal wszystkich piłkarzy obu zespołów. Na murawę wybiegł też szkoleniowiec Korony Maciej Bartoszek. Skończyło się czerwonymi kartkami dla prowodyrów - Alasany Manneha i Marcina Cebuli.

Chwilę potem Forsell pięknym strzałem z rzutu wolnego zza pola karnego doprowadził do remisu, co jeszcze ubarwiło spotkanie.

Gospodarze mogli ponownie wyjść na prowadzenie w 72. minucie, gdyby Prochazka nie spudłował w idealnej sytuacji.

Po chwili z gola cieszyli się goście. Z rogu dośrodkował Forsell, piłkę zgrał jeszcze Ognjen Gnjatic.

To nie był koniec emocji. Końcówka należała bowiem do zabrzan. Najpierw pomógł im Gnjatic, kierując piłkę do własnej bramki, a w ostatniej akcji meczu głową dał Górnikowi komplet punktów rezerwowy w piątek napastnik Igor Angulo.

Górnik Zabrze - Korona Kielce 3:2 (1:0)

Bramki: 1:0 Georgios Giakoumakis (18), 1:1 Petteri Forsell (59-wolny), 1:2 Grzegorz Szymusik (79), 2:2 Ognjen Gnjatic (87-samobójcza), 3:2 Igor Angulo (90+5-głową)

Żółta kartka - Górnik Zabrze: Roman Prochazka, Piotr Krawczyk. Korona Kielce: Themistoklis Tzimopoulos, Ognjen Gnjatic, Milan Radin, Jakub Żubrowski

Czerwona kartka - Górnik Zabrze: Alasana Manneh (57-niesportowe zachowanie).Korona Kielce: Marcin Cebula (57-niesportowe zachowanie)

Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa)

Widzów: 4 173

Górnik Zabrze: Martin Chudy - Stavros Vassilantonopoulos, Przemysław Wiśniewski, Michał Koj, Erik Janza - Erik Jirka (80. Adam Ryczkowski), Roman Prochazka, Alasana Manneh, Jesus Jimenez - Piotr Krawczyk (56. Igor Angulo), Georgios Giakoumakis (60. Filip Bainovic)

Korona Kielce: Marek Kozioł - Grzegorz Szymusik, Themistoklis Tzimopoulos, Ognjen Gnjatic, Michael Gardawski - Jacek Kiełb (67. Matej Pucko), Milan Radin, Petteri Forsell, Jakub Żubrowski, Marcin Cebula - Michal Papadopulos (85. Uros Djuranovic)

Wyniki meczów 31. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

Górnik Zabrze - Korona Kielce 3:2 (1:0)

KGHM Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź 1:0 (1:0)

Pozostałe mecze kolejki

2020-06-20:

Wisła Płock - Arka Gdynia (15.00)

Piast Gliwice - Lech Poznań (17.30)

Raków Częstochowa - Wisła Kraków (20.00)

2020-06-21:

Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk (12.30)

Cracovia Kraków - Jagiellonia Białystok (15.00)

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław (17.30)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)

1. Legia Warszawa 30 19 3 8 63-30 60 +33

2. Piast Gliwice 30 16 5 9 36-26 53 +10

3. Śląsk Wrocław 30 13 10 7 42-33 49 +9

4. Lech Poznań 30 13 10 7 55-29 49 +26

5. Cracovia Kraków 30 14 4 12 39-29 46 +10

6. Pogoń Szczecin 30 12 9 9 29-31 45 -2

7. Jagiellonia Białystok 30 12 8 10 41-39 44 +2

8. Lechia Gdańsk 30 11 10 9 40-42 43 -2

-------------------------------------------------------

9. Górnik Zabrze 31 11 11 9 42-40 44 +2

10. Raków Częstochowa 30 12 5 13 38-43 41 -5

11. KGHM Zagłębie Lubin 31 11 8 12 50-46 41 +4

12. Wisła Płock 30 10 8 12 37-50 38 -13

13. Wisła Kraków 30 10 5 15 37-47 35 -10

14. Korona Kielce 31 8 6 17 23-40 30 -17

15. Arka Gdynia 30 7 8 15 28-47 29 -19

16. ŁKS Łódź 31 5 6 20 26-54 21 -28

W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decyduje wyższa lokata po sezonie zasadniczym)

Mecze w następnej kolejce

2020-06-23:

Korona Kielce - Raków Częstochowa 18.00)

ŁKS Łódź - Górnik Zabrze (20.30)

Wisła Kraków - Wisła Płock (20.30)

Arka Gdynia - KGHM Zagłębie Lubin (18.00)

2020-06-24:

Lechia Gdańsk - Piast Gliwice (18.00)

Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa (20.30)

Lech Poznań - Pogoń Szczecin (20.30)

2020-06-25:

Śląsk Wrocław - Cracovia Kraków (19.00)