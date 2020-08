Petrochemiczny koncern od lat sześćdziesiątych do 2007 roku był właścicielem płockiego klubu, potem oddał Wisłę władzom miasta. Do sponsorowania klubu powrócił przed sezonem 2016/2017, po awansie płockich piłkarzy do ekstraklasy. Najpierw był sponsorem głównym, a od 2018 roku – strategicznym.

Prezes Tomasz Marzec, który stoi na czele płockiego klubu od dwóch tygodni, jest zadowolony z podpisania kolejnej umowy o współpracy.

„W najbliższym sezonie chcemy osiągnąć lepsze wyniki sportowe niż w poprzednich rozgrywkach. Dlatego przedłużenie współpracy z tak rozpoznawalną marką jak PKN Orlen to ważne wydarzenie dla klubu. Oznacza nie tylko gwarancję dla funkcjonowania i codziennej działalności, ale także daje szansę na rozwój Wisły Płock. To także wyzwanie” - podkreślił Marzec.

Wisła Płock od sezonu 2016/2017 występuje w ekstraklasie. Najwyższe miejsce, piąte, wywalczyła w sezonie 2017/2018, kiedy drużynę prowadził Jerzy Brzęczek, aktualnie trener reprezentacji narodowej.

W nadchodzącym sezonie Wisła rozpocznie zmagania ligowe 23 sierpnia o godz. 12.30 z beniaminkiem Stalą Mielec, a wcześniej 15 sierpnia o godz. 19.00 zagra z GKS Tychy w 1/32 Pucharu Polski.