Rzeczniczka prasowa klubu Ola Sępek powiedziała PAP, że nie może podać o kogo chodzi.

Reklama

"W niedzielę zawodnicy, przedstawiciele sztabu oraz pracownicy Stali przeszli badania wymazowe pod kątem obecności wirusa. Wyniki kilku próbek dały wynik pozytywny. Osoby te niezwłocznie rozpoczęły izolację. Klub w podjętych działaniach postępuje według wytycznych Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Mielcu oraz Zespołu Medycznego PZPN" - można przeczytać w krótkim komunikacie klubowym.

Odwołano piątkowy sparing PGE FKS Stali z pierwszoligową Puszczą Niepołomice.

Także we wtorek klub z Podkarpacia poinformował, że do występującego na zapleczu ekstraklasy Radomiaka Radom został wypożyczony obrońca Mateusz Bodzioch.

PGE FKS Stal w tabeli zajmuje 11. miejsce z dorobkiem pięciu punktów. W ostatnim do tej pory rozegranym meczu ekstraklasy mielczanie przegrali na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała 0:1. Jeśli będzie to możliwe ze względów zdrowotnych, to kolejny pojedynek ligowy mają rozegrać 18 października na swoim stadionie z Wisłą Kraków.