W poniedziałkowym spotkaniu piłkarskiej ekstraklasy Podbeskidzie Bielsko-Biała przegrało na własnym stadionie z Wartą Poznań 1:2.

Pierwsza połowa była nudna. Pierwszy strzał, który ewentualnie mógł przynieść powodzenie drużyny oddały dopiero w 19. minucie. Jego autorem był Filip Laskowski. Jednak piłka nie leciała w tzw. światło bramki.

Dwie minuty później ładnie strzelił Robert Janicki, ale Rafał Leszczyński był na posterunku.

Trzy razy próbował w pierwszej połowie zaskoczyć bramkarza Mateusz Kuzimski. Jednak gola zdobył, gdy próbował po raz czwarty, już po przerwie, gdy obie strony postarały się o bardziej emocjonującą grę. W 47. min wykorzystał dobre podanie z lewej strony Jakuba Kuzdry.

Po stracie gola bielszczanie ruszyli śmielej do ataku i wyrównali w 58. min. Wówczas Maksymilian Sitek z najbliższej odległości dobił strzał Łukasza Sierpiny.

Cztery minuty później poznaniacy byli o krok od straty drugiego gola. Jednak Daniel Bielica z trudem odbił piłkę po pięknym uderzeniu z daleka Filipa Modelskiego.

Chociaż Podbeskidzie miało więcej dobrych okazji do zdobycia drugiej bramki, to przegrało 1:2. W 86. min dobrym dośrodkowaniem z rzutu rożnego popisał się Łukasz Trałka. Piłka trafiła do Mateusza Kupczaka, który pokonała bramkarza gospodarzy.

Zawodnicy z Wielkopolski, przed przystąpieniem do tego meczu mieli długą, aż 24-dniową przerwę w rozgrywkach.

Ostatni pojedynek warciarze rozegrali 25 września w Płocku z Wisłą (zwyciężyli 3:1). W następnej kolejce mieli zmierzyć się z Legią Warszawa, ale z powodu wykrycia zakażeń koronawirusem w poznańskiej drużynie mecz odwołano na kilka godzin przed jego rozpoczęciem. Kolejna przerwa była już spowodowana zgrupowaniem i meczami reprezentacji.

Poprzedni mecz z Wartą "Górale" rozegrali 9 marca, jeszcze w pierwszej lidze. Wówczas bielszczanie wygrali 2:0. Dla obu ekip był to ostatni mecz przed długą przerwą w rozgrywkach, spowodowaną dotarciem do Polski pandemii koronawirusa

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Warta Poznań 1:2 (0:0).

Bramki: 0:1 Mateusz Kuzimski (47), 1:1 Maksymilian Sitek (58), 1:2 Mateusz Kupczak (86).

Żółta kartka - Podbeskidzie Bielsko-Biała: Filip Laskowski, Ivan Martin. Warta Poznań: Jakub Kuzdra, Mateusz Kuzimski, Adrian Laskowski.

Sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce). Mecz bez udziału publiczności.