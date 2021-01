Salamon karierę rozpoczynał w podpoznańskiej Murowanej Goślinie, skąd trafił do grup młodzieżowych Lecha. Jako 16-letni zawodnik opuścił Poznań i przeniósł się do włoskiej Brescii występującej wówczas w Serie B.

W kolejnych latach dołożył na włoskich boiskach niemal trzysta spotkań, w tym ponad sześćdziesiąt w Serie A, reprezentując takie kluby jak: Foggia, Sampdoria, Pescara, Cagliari, SPAL Ferrara, Frosinone oraz AC Milan. O Salamonie głośno zrobiło się na początku 2013 roku, kiedy trafił właśnie na San Siro, ale w barwach AC Milan nie dane było mu zagrać oficjalnego spotkania. Ostatnio występował w SPAL, gdzie miał ważny kontrakt do końca czerwca tego roku.

We Włoszech grałem przez 14 lat w różnych zespołach. Miałem okazję rywalizować w Serie A oraz Serie B i zebrałem bardzo duże doświadczenie, więc uznałem, że czas na nowe wyzwanie. Lech jest do tego odpowiednim miejscem, bo zawsze walczy o najwyższe cele w lidze oraz o grę w europejskich pucharach i to chciałbym razem z drużyną osiągnąć - powiedział doświadczony stoper cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Dla piłkarza do powrót na "stare śmieci", ale w Lechu nie zdążył zadebiutować w ekstraklasie.

Naprawdę świetnie się tutaj czuję. Zastanawiałem się nad tym, jakie uczucia będą mi towarzyszyć przy okazji powrotu i muszę powiedzieć, że jest tak, jakbym nigdy stąd nie wyjechał. Kiedy we Włoszech zmieniałem kluby, na początku zawsze potrzebowałem trochę czasu, żeby oswoić się z nowym miejscem, a tutaj od samego początku czuję się w pełni swobodnie, zupełnie jak u siebie w domu - przyznał.

Salamon ma na koncie także dziewięć występów w reprezentacji kraju. W biało-czerwonych barwach zadebiutował u selekcjonera Waldemara Fornalika, w wygranym 5:0 meczu z San Marino w eliminacjach do mundialu 2014. Był uczestnikiem mistrzostw Europy w 2016 roku we Francji.

Przyjście Salamona to nie pierwszy transfer Lecha w zimowym okienku transferowym. W grudniu, jeszcze w trakcie rundy jesiennej, zakontraktowano szwedzkiego pomocnika Jaspera Karlstroema.