Spotkanie Warty z Lechem odbędzie się w piątkowy wieczór (godz. 20.30) w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie od wielu miesięcy “Zieloni” występują w roli gospodarza.

Jesienią Lech na własnym stadionie wygrał 1:0 po golu w doliczonym czasie Jakuba Modera z rzutu karnego. To były pierwsze poznańskie derby w najwyższej klasie od 25 lat, ale też pierwszy komplet punktów “Kolejorza” w tym sezonie. Lech łączył rywalizację w ekstraklasie z grą w Lidze Europy i plasował się wtedy – po czwartej kolejce - na 11. pozycji. Warta z kolei miała tylko punkt, ale żadnego strzelonego gola.

Warta liderem wiosny

W 2021 roku wiele się zmieniło, beniaminek wygrał trzy spotkania po 1:0 oraz jeden mecz zremisował i z dorobkiem 23 punktów plasuje się na dziewiątej pozycji. Lokalny rywal ma jeden mniej i jest dziesiąty.

W tabeli obejmującej tylko tegoroczne wyniki, Warta jest liderem – 10 pkt, a Lech 10. – 5.

Liderem ekstraklasy ponownie jest broniąca tytułu Legia. W sobotę o godz. 20 zmierzy się w Zabrzu z Górnikiem. Kiedyś to były ligowe klasyki, ale i dziś stawka jest duża, bowiem zabrzanie zajmują czwartą lokatę. Do stołecznego zespołu tracą dziewięć punktów, do Pogoni Szczecin osiem, ale do Rakowa Częstochowa tylko cztery.

Początek roku nie jest udany dla podopiecznych trenera Marcina Brosza, bowiem Górnik wygrał tylko jedno spotkanie – 2:1 z najsłabszą w rozgrywkach PGE FKS Stalą Mielec.

Legia natomiast zwycięża u siebie, ale na wyjazdach radzi sobie zdecydowanie słabiej – 0:1 z Podbeskidziem Bielsko-Biała i 1:1 z Jagiellonią Białystok.

Mistrzowie Polski w ostatnim czasie pozyskali kilku piłkarzy, a są to m.in. Ukraińcy Nazarij Rusyn i Artem Szabanow, Albańczyk Ernest Muci, Uzbek Jasurbek Jakszibojew, odeszli zaś Jose Kante i Luis Rocha.

Wisła kontra Wisła

W 19. serii gier Pogoń zmierzy się w niedzielę na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław, a już w piątek Raków spotka się z przedostatnim Podbeskidziem.

W niedzielne południe dojdzie do meczu Wisły Płock z imienniczką z Krakowa. Tego samego dnia Cracovia podejmie KGHM Zagłębie Lubin. W sobotę zaś Jagiellonia zagra z Piastem Gliwice, a Stal z piątą Lechią Gdańsk, która traci zaledwie punkt do Górnika.

Program 19. kolejki: piątek, 26 lutego: Raków Częstochowa - Podbeskidzie Bielsko-Biała (godz. 18.00, sędzia: Krzysztof Jakubik, Siedlce) Warta Poznań - Lech Poznań (20.30, Jarosław Przybył, Kluczbork) sobota, 27 lutego: PGE FKS Stal Mielec - Lechia Gdańsk (15.00, Łukasz Szczech, Warszawa) Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice (17.30, Daniel Stefański, Bydgoszcz) Górnik Zabrze - Legia Warszawa (20.00, Bartosz Frankowski, Toruń) niedziela, 28 lutego: Wisła Płock - Wisła Kraków (12.30, Tomasz Kwiatkowski, Warszawa) Cracovia Kraków - KGHM Zagłębie Lubin (15.00, Szymon Marciniak, Płock) Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin (17.30, Piotr Lasyk, Bytom)