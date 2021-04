Pierwsza połowa nie zapowiadała wysokiej wygranej "Kolejorza", choć to gospodarze wykazywali większą ochotę do gry. Stworzyli też kilka okazji strzeleckich, ale nie na tyle klarownych, by otworzyć wynik. Z dystansu groźnie strzelał m.in. Pedro Tiba, ale piłka po drodze trafiła w nogę Mikaela Ishaka i wyraźnie minęła słupek.

Reklama

Niezłą sytuację miał Jakub Kamiński po indywidualnej akcji, ale uderzył niecelnie.

Goście ograniczali się do rozbijania też nieco chaotycznych ataków Lecha i nie mieli z tym większego kłopotu. Gorzej wyglądała ich gra w ataku; Mickey van der Hart nie miał zbyt wiele pracy. Zresztą piłkarze obu drużyn w ciągu pierwszych 45 minut nie oddali nie jednego celnego strzału.

Spotkanie nieco ożywiło się po przerwie, ale to głównie dzięki poznaniakom, choć na początku nieco aktywniejsi byli lechiści. Poznańska defensywa tym razem spisywała się niemal bezbłędnie i łatwo sobie radziła z dośrodkowaniami rywali.

Kluczowym momentem spotkania okazała się 52. minuta. Kuciak źle ocenił lot piłki po centrze Tymoteusza Puchacza, a Michał Skóraś z metra wepchnął piłkę do siatki.

Kilka minut później było 2:0. Mario Maloca nadepnął Ishaka w polu karnym, ale Paweł Gil zareagował dopiero po kilkunastu sekundach. Po obejrzeniu powtórki, arbiter podyktował rzut karny. Ishak pewnie wykorzystał "11" zdobywając 11. gola w tym sezonie.

Podopieczni Piotra Stokowca dopiero po stracie drugiej bramki bardziej zdecydowanie zaatakowali bramkę gospodarzy. To z kolei stwarzało lechitom okazje do wyprowadzania kontrataków. Świetną dwójkową, wręcz książkową akcję z własnej połowy przeprowadził duet Kamiński - Dani Ramirez. Po wymianie podań Hiszpan pokonał Dusaka.

Na tym emocje praktycznie się skończyły. Trener Stokowiec wykorzystał limit zmian, ale roszady niewiele zmieniły obraz gry jego zespołu. To "Kolejorz" mógł podwyższyć wynik, po podaniu Niki Kwekweskiriego, Skóraś spudłował w doskonałej sytuacji.

Opiekun poznańskiej drużyny Maciej Skorża, który dopiero po raz drugi prowadził zespół, mógł spokojnie obserwować wydarzenia na boisku. W doliczonym czasie gry po akcji rezerwowych Jana Sykory i Jaspera Karlstroema, Szwed był bliski zapisania pierwszego gola w polskiej ekstraklasie, lecz minimalnie przestrzelił.

Lech Poznań - Lechia Gdańsk 3:0 (0:0)

Bramki: 1:0 Michał Skóraś (52), 2:0 Mikael Ishak (57-karny), 3:0 Dani Ramirez (65)

Żółta kartka - Lech Poznań: Tymoteusz Puchacz, Michał Skóraś. Lechia Gdańsk: Flavio Paixao, Joseph Ceesay, Conrado

Sędzia: Paweł Gil (Lublin)

Mecz bez udziału publiczności

Lech Poznań: Mickey van der Hart - Lubomir Satka, Bartosz Salamon, Thomas Rogne - Jakub Kamiński (67. Jan Sykora), Pedro Tiba (82. Jesper Karlstroem), Nika Kwekweskiri, Tymoteusz Puchacz (82. Wasyl Krawec) - Michał Skóraś, Dani Ramirez (72. Filip Marchwiński), Mikael Ishak (72. Filip Szymczak)

Lechia Gdańsk: Dusan Kuciak - Karol Fila, Mario Maloca, Bartosz Kopacz, Rafał Pietrzak (62. Zarko Udovicic) - Łukasz Zwoliński, Jan Biegański (75. Filip Koperski), Jakub Kałuziński (62. Mateusz Żukowski), Maciej Gajos, Joseph Ceesay (46. Conrado ) - Flavio Paixao (80. Egy Maulana Vikri)

Wyniki meczów 26. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

Warta Poznań - Raków Częstochowa 0:2 (0:1)

Śląsk Wrocław - Podbeskidzie Bielsko-Biała 4:3 (1:1)

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 1:0 (1:0)

Lech Poznań - Lechia Gdańsk 3:0 (0:0)

Pozostałe mecze kolejki

2021-04-21:

Jagiellonia Białystok - PGE FKS Stal Mielec (18.00)

KGHM Zagłębie Lubin - Wisła Kraków (18.00)

Cracovia Kraków - Wisła Płock (20.30)

Piast Gliwice - Legia Warszawa (20.30)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)

1. Legia Warszawa 25 16 5 4 45-24 53 +21

2. Pogoń Szczecin 26 15 5 6 33-17 50 +16

3. Raków Częstochowa 25 13 7 5 39-24 46 +15

4. Piast Gliwice 25 10 8 7 33-25 38 +8

5. Śląsk Wrocław 26 10 8 8 32-27 38 +5

6. Lechia Gdańsk 26 11 5 10 35-32 38 +3

7. Warta Poznań 26 11 3 12 27-28 36 -1

8. KGHM Zagłębie Lubin 25 10 5 10 31-32 35 -1

9. Lech Poznań 26 8 9 9 35-33 33 +2

10. Górnik Zabrze 26 9 6 11 27-28 33 -1

11. Jagiellonia Białystok 25 9 5 11 33-39 32 -6

12. Wisła Kraków 25 7 7 11 34-34 28

13. Wisła Płock 25 6 8 11 29-39 26 -10

14. Cracovia Kraków 25 6 11 8 25-30 24 -5

15. Podbeskidzie Bielsko-Biała 26 5 6 15 27-56 21 -29

16. PGE FKS Stal Mielec 24 4 8 12 24-41 20 -17

W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze

*) Cracovia ukarana odjęciem pięciu punktów za korupcję

Mecze w następnej kolejce

2021-04-23:

Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław (18.00)

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Lech Poznań (20.30)

2021-04-24:

Górnik Zabrze - Wisła Płock (15.00)

KGHM Zagłębie Lubin - Piast Gliwice (17.30)

Wisła Kraków - Cracovia Kraków (20.00)

2021-04-25:

Warta Poznań - Jagiellonia Białystok (12.30)

PGE FKS Stal Mielec - Pogoń Szczecin (15.00)

Lechia Gdańsk - Legia Warszawa (17.30)