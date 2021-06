Prezentacja nowego sponsora odbyła się na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie. Prezes Grupy Kapitałowej Orlen Daniel Obajtek podkreślił, że kierowana przez niego firma poprzez sportowy sponsoring wypełnia zadania społeczne.

Orlen w ostatnich trzech latach prawie o sto procent zwiększył kwoty przeznaczane na sponsoring sportowy. Dla nas ważne jest, abyśmy rozwijali się poprzez sport – stwierdził.

Obajtek zwrócił uwagę, że Orlen jest firmą globalną, ale dla niej bardzo ważne jest inwestowanie w sport w różnych regionach Polski.

Wisła jest doskonałym tego przykładem. To klub liczący 115 lat, z wielkimi tradycjami. To klub, który w ostatnim czasie przeszedł bardzo silne zmiany. Został ocalony poprzez ludzi, którzy w niego zainwestowali, ale też przez solidarność kibiców. Właśnie takie postawy my, jako Orlen, musimy doceniać i w takie kluby sportowe musimy inwestować – uzasadnił i dodał, że firma Orlen Oil została sponsorem Wisły, także dlatego, że swoją siedzibę ma w Krakowie. Przypomniał, też że inne spółki Orlenu sponsorują dwa inne kluby ekstraklasy – Wisłę Płock i Lechię Gdańsk.

Kwoty kontraktu nie ujawniono. Prezes Wisły Dawid Błaszczykowski powiedział tylko, że klub za sprzedaż miejsca reklamowego na koszulce meczowej otrzyma około 40 procent więcej niż poprzednio. W umowie zapisano także bonusy, których wypłacenie będzie uzależnione od osiąganych wyników sportowych oraz frekwencji na trybunach. Część reklamowej kwoty zostanie przeznaczona na wspieranie Akademii Piłkarskiej Wisły, w której trenuje około 250 zawodniczek i zawodników.

Wisła to 13-krotny mistrz Polski. W ostatnich latach przeżywała kryzys sportowy i organizacyjny. W ubiegłym roku właścicielami klubu zostali: Jakub Błaszczykowski, Tomasz Jażdżyński i Jarosław Królewski, wspierani przez kibiców, którzy, zorganizowani w Stowarzyszeniu Socios, w ostatnich latach z dobrowolnych składek przekazali Wiśle ponad 3,5 miliona złotych.

W minionym sezonie "Biała Gwiazda" zajęła trzynaste miejsce w ekstraklasie. W czwartek, pod kierunkiem nowego trenera Adriana Guli, piłkarze rozpoczęli przygotowania do nowych rozgrywek.