Wicemistrz i zdobywca Pucharu Polski Raków Częstochowa zagra na wyjeździe z Piastem Gliwice. Pozostałe zespoły reprezentujące Polskę w europejskich pucharach - Pogoń Szczecin i Śląsk Wrocław - zmierzą się w 1. kolejce u siebie, odpowiednio, z Górnikiem Zabrze i Wartą Poznań.

Reklama

Legia ma rozgrywać swoje mecze w sobotę, a pozostali pucharowicze - w niedzielę, dopóki będą uczestniczyć w kwalifikacjach europejskich rozgrywek.

"Przy układaniu terminarza tradycyjnie wzięliśmy pod uwagę, by zespoły grające w kwalifikacjach UEFA miały w tym czasie niedalekie lub proste logistycznie wyjazdy. Dodatkowo drużyny te nie grają ze sobą aż do zakończenia europejskich kwalifikacji. Jest to istotne, gdyż w przypadku zmiany daty meczu pucharowego polskiego klubu przez UEFA, co miało miejsce w ostatnich latach, rozegranie meczu ligowego byłoby w ogóle niemożliwe. To automatycznie oznacza też, że czołowa czwórka z poprzedniego sezonu rozegra spotkania między sobą w połowie lub pod koniec rundy rozgrywek" - wyjaśnił dyrektor operacyjny Ekstraklasy S.A. Marcin Stefański, cytowany w komunikacie.

Po raz pierwszy w historii rozgrywek weźmie w nich udział 18 zespołów. Każdy z nich rozegra po 34 spotkania.

Zwykle w każdej kolejce mają się odbywać dwa mecze w piątek, po trzy w sobotę i niedzielę i jeden w poniedziałek.

"Szczegółowy plan transmisji wraz z godzinami spotkań będziemy publikować na około 30 dni przed daną kolejką. Zgodnie z ustaleniami z Canal+ plan transmisji pierwszej kolejki zostanie opublikowany po 21 czerwca 2021 roku, kiedy będziemy znali pełen skład uczestników rozgrywek" - dodał Stefański.

Wciąż nie wiadomo, który zespół 1. ligi uzupełni grono beniaminków ekstraklasy w tym sezonie. Bezpośredni awans wywalczyły ekipy Bruk-Betu Termaliki Nieciecza oraz Radomiaka Radom, a w niedzielę w finale baraży spotkają się Górnik Łęczna i ŁKS Łódź.

Sezon rozpocznie się 23 lipca. Runda jesienna potrwa do weekendu 18-19 grudnia, a powrót do gry po przerwie zimowej planowany jest na 4 lutego 2022 roku. Ostatnia kolejka rozegrana zostanie 21 lub 22 maja.