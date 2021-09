Osobą łączącą obydwa kluby jest - będący na drugim planie - trener Maciej Kędziorek, przez kilka lat asystent Marka Papszuna w Rakowie, potem Ireneusza Mamrota w Arce Gdynia, a obecnie Macieja Skorży w Lechu. W tym sezonie poznański zespół nie łączy występów krajowych z międzynarodowymi, co ma przełożenie na dużo lepsze wyniki w ekstraklasie. Wygrał cztery spotkania, dwa zremisował i zgromadził 14 punktów. Drugim klubem bez porażki jest zajmujący czwarte miejsce Śląsk Wrocław - 10 pkt.

Debiut Kaczmarka

Raków z kolei walczył o awans do fazy grupowej Ligi Konferencji. Wyeliminował m.in. rosyjski Rubin Kazań, odpadł na ostatnim etapie. W roli gospodarza w Bielsku-Białej wygrał z KAA Gent 1:0, lecz w Gandawie przegrał 0:3.

W ekstraklasie, podobnie jak Legia, częstochowianie rozegrali tylko cztery mecze. Mają siedem punktów i plasują się na 10. pozycji. Mistrz Polski jest natomiast 14. - 6 pkt.

W sobotni wieczór (godz. 20) stołeczny zespół zmierzy się we Wrocławiu ze Śląskiem (10 pkt), który zanotował już cztery remisy. Trenerem wrocławian jest Jacek Magiera, przez wiele lat piłkarz, a następnie szkoleniowiec Legii. W ekstraklasie jako zawodnik debiutował w Rakowie, a potem na wiele sezonów związał się - choć z niewielkimi przerwami - z klubem z Łazienkowskiej.

Po dwutygodniowej przerwie na występy reprezentacji, z nowym trenerem do dalszej rywalizacji przystępuje Lechia Gdańsk. Tomasz Kaczmarek został zastąpił zwolnionego, jako pierwszego w tym sezonie ekstraklasy, Piotra Stokowca.

W niedzielę gdańszczan czeka wyjazdowe spotkanie z plasującą się na trzeciej pozycji Wisłą Kraków, która ostatnio wygrała z Legią 1:0.

Błaszczykowski się nie poddaje

W poprzednich rozgrywkach w Wiśle było sporo zmian, a drużyna grała przeciętnie. Teraz pod wodzą słowackiego trenera Adriana Guli znów jest w czołówce. Z pewnością zmartwieniem jest poważna kontuzja Jakuba Błaszczykowskiego, który doznał zerwania więzadła krzyżowego w kolanie i czeka go długa przerwa.

Wszystkim, którzy będą po raz kolejny chcieli kończyć mi karierę, przypominam, że wstałem 100 razy i wstanę 101. raz. Tym, którzy mnie wspierają serdecznie dziękuję i w tych ciężkich czasach życzę wszystkim dużo zdrowia – oświadczył 108-krotny reprezentant Polski.

Wicelider Pogoń Szczecin zmierzy się w poniedziałek z Radomiakiem na jego boisku. Po remisie z beniaminkiem pracę stracił Stokowiec, wcześniej Radomiakowi uległa Legia (1:3), a nie dał też rasy Lech (0:0). W tabeli radomianie zajmują siódmą lokatę.

Beniaminkowie czekają na wygraną

Na końcu ligowej stawki są: Bruk-Bet Termalica Nieciecza i Górnik Łęczna, czyli kolejni z beniaminków. I jedni, i drudzy zainkasowali dotąd po dwa punkty i wciąż czekają na pierwsze po powrocie do ekstraklasy zwycięstwo.

W najbliższej kolejce ekipa z Niecieczy spotka się z Wartą Poznań na wyjeździe, a w poniedziałek na Lubelszczyznę przyjedzie Wisła Płock.

W innym meczu Cracovia zagra z Górnikiem Zabrze. Szkoleniowcem "Pasów" jest Michał Probierze, na przełomie wieków długo piłkarz Górnika, który później zaczął zbierać doświadczenie trenerskie właśnie w Zabrzu.

Do potyczki z Górnikiem (15. miejsce) krakowianie (12.) przystąpią po dwóch wygranych. Zrobimy wszystko, aby przedłużyć tę serię. To nie będzie łatwe, bo Górnik potrafi dobrze grać. Pokazał to zwłaszcza w poprzednim, wyjazdowym meczu z Jagiellonią, którą zneutralizował. Doszło tam kilku nowych piłkarzy. Czeka nas ciężki bój – przyznał Probierz.

W trakcie przerwy na reprezentację ze sztabu szkoleniowego Cracovii – ze względu na sprawy osobiste – odszedł Maciej Kalkowski, który potem skorzystał z oferty Lechii i został asystentem Kaczmarka w klubie z rodzinnego miasta.