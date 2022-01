Papszun prowadzi drużynę "Czerwono-Niebieskich" od prawie 6 lat - od 18 kwietnia 2016. W 2017 roku wprowadził częstochowian do I ligi, w 2019 do ekstraklasy, a w ubiegłym roku wywalczył z nimi wicemistrzostwo kraju i Puchar Polski oraz Superpuchar, a także przeszedł dwie rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy.

O pozyskanie 46-letniego szkoleniowca Rakowa zabiegała Legia Warszawa. Jego nazwisko wymieniano też w kontekście pracy z reprezentacją Polski, ale ostatecznie Papszun zdecydował się na kontynuowanie pracy w Rakowie.

Przez ostatnie lata klub rozwijał się w szybkim tempie. Cieszę się, że będę mógł kontynuować swoją misję i walczyć, by ta tendencja się utrzymała. Raków wiele dla mnie znaczy i wierzę, że najlepsze dopiero przed nami. Chciałbym podziękować za zaufanie władzom klubu. Wraz z zespołem zrobimy wszystko, by wspinać się na coraz wyższy poziom i dawać radość kibicom Częstochowy - to słowa Marka Papszuna po przedłużeniu umowy z Rakowem.