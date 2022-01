Bartosz Kopacz został zawodnikiem występującego w ekstraklasie KGHM Zagłębia Lubin. Dla 32-letniego piłkarza to powrót do zespołu z Dolnego Śląska, którego barw bronił w latach 2017-2020. Kontrakt będzie obowiązywał do czerwca 2025 roku.

Kopacz przygodę z piłką zaczynał w GKS Jastrzębie, a następnie był piłkarzem m.in. Ruchu Radzionków, Termaliki Bruk-Bet Nieciecza i Górnika Zabrze. Z tego ostatniego zespołu latem 2017 roku trafił do Zagłębia, a po trzech latach przeniósł się do Lechii Gdańsk. W rundzie jesiennej rozegrał 14 meczów. Reklama Jestem bardzo szczęśliwy z podpisania kontraktu z Zagłębiem. Cieszę się, że mogę być znów w Lubinie i od razu zabieram się do ciężkiej pracy. Patrzę na wszystko z optymizmem i już nie mogę się doczekać wyzwań, które mnie tu czekają – powiedział Kopacz, cytowany przez oficjalną stronę klubu z Lubina. Paweł Cibicki przez cztery lata nie zagra w piłkę na całym świecie Zobacz również Dla Zagłębia to już czwarty zawodnik pozyskany zimą. Wcześniej do zespołu dołączyli Aleks Ławniczak (Warta Poznań), bośniacki bramkarz Jasmin Buric (bez klubu) i czeski napastnik Marin Dożelal (FK Jablonec). W grudniu pierwszym trenerem po zwolnieniu Dariusza Żurawia został natomiast Piotr Stokowiec. Po rundzie jesiennej lubinianie w ligowej tabeli zajmują 14. miejsce. Michał Ignasiewicz