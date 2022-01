Warta Poznań i Raków Częstochowa doszły do porozumienia w sprawie wymiany piłkarzy. Pomocnik Szymon Czyż przejdzie do wicemistrza Polski na zasadzie transferu definitywnego, a skrzydłowy Daniel Szelągowski zostanie wypożyczony na pół roku do poznańskiego klubu.

21-letni Czyż spędził w Warcie pół roku. W bieżącym sezonie wystąpił w 15 meczach ekstraklasy i zaliczył dwie asysty. Piłkarz w poniedziałek poleciał na zgrupowanie do Turcji z nowym zespołem. Wcześniej ekipę "zielonych" opuścił Aleks Ławniczak, który wiosną będzie występować w Zagłębiu Lubin. Odejście Szymona Czyża to drugi i ostatni z naszych planowanych transferów wychodzących za gotówkę w tym oknie. Filozofia prowadzenia klubu zakłada, że ze względów finansowych musimy co pół roku sprzedawać zawodnika. W poprzednim okienku ten cel nie został zrealizowany, więc teraz musieliśmy to nadrobić - powiedział dyrektor sportowy Warty Radosław Mozyrko. W ramach transakcji wymiennej do Poznania trafił Szelągowski. 19-letni skrzydłowy został wypożyczony do końca sezonu; w obecnych rozgrywkach wystąpił w 14 spotkaniach.