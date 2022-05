Gospodarze śmielej ruszyli do ataku w pierwszych minutach, ale Górnik mądrze się bronił i wyprowadzał groźniejsze kontry. Gola podopieczni Jana Urbana zdobyli jednak nie po kontrataku, ale po stałym fragmencie gry. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego z prawej strony obrońcy Śląska zgubili krycie i Rafał Janicki z bliska trafił do siatki.

Dopiero od tego momentu akcje gospodarzy nabrały tempa i w polu karnym Górnika zaczęło się robić groźnie. Efektem było trafienie Patryka Janasika z pola karnego, po którym Daniel Bielica mógł tylko wzrokiem odprowadzić piłkę do siatki.

Śląsk dalej nacierał i szybko wypracował kolejną okazję, ale w sytuacji sam na sam Bielica zdołał odbić piłkę po strzale Roberta Picha. Kilka chwil później Janasik świetnie dośrodkował z prawej strony, obrońcy Górnika nie upilnowali Petra Schwarza i było 2:1.W tym momencie przebudził się ponownie Górnik. Po składnej akcji piłka trafiła do Alasana Manneha, a ten precyzyjnym strzałem z linii pola karnego nie dał szans Matusowi Putnockyemu.

Do końca pierwszej połowy pozostawały dwie minuty i wydawało się, że więcej goli już w tej części nie padnie. W doliczonym czasie Śląsk zdołał jednak jeszcze wyprowadzić atak, Dennis Jastrzembski uderzył z pola karnego, piłka odbiła się jeszcze od słupka i było 3:2.

Druga połowa rozpoczęła się od dwóch urazów. Z boiska musieli zejść Janasik oraz Krzysztof Kubica. Groźniej wyglądała sytuacja tego pierwszego, bo prosto z boiska udał się do szatni. Po wznowieniu gry idealną sytuację na podwyższenie prowadzenia miał Fabian Piasecki, ale trafił tylko w słupek.

W kolejnych minutach kibice we Wrocławiu oglądali ciekawe widowisko, bo oba zespoły dążyły do zdobycia kolejnych goli. Kolejną dobrą okazję miał m.in. Piasecki, ale Bielica popisał się świetną paradą. W odpowiedzi zza pola karnego strzelał Bartosz Nowak, Putnocky nie utrzymał piłki w rękach i Marin Higinio doprowadził do remisu.

Optyczną przewagę miał Śląsk i mógł szybko wyjść na prowadzenie. Po kolejnej ładnej akcji z pola karnego uderzał głową Pich, ale piłka odbiła się od poprzeczki, boiska i do bramki nie wpadła. Gola zdobyli za to goście. Higinio nieatakowany przez nikogo uderzył zza pola karnego i zrobiło się 4:3 dla Górnika. Lepiej w tej sytuacji mógł się zachować Putnocky, bo wydawało się, że nie będzie miał problemu z odbiciem piłki.

Chwilę później na boisku pojawił się Karol Borys. Dla Śląska była to wyjątkowa chwila, bo młody piłkarz ma zaledwie 15 lat i od tego momentu jest najmłodszym debiutantem w ekstraklasie w zespole z Wrocławia.

Więcej goli już nie padło i Górnik wygrał 4:3. Śląsk natomiast na wygraną na własnym stadionie będzie musiał poczekać do nowego sezonu.

Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 3:4 (3:2)

Bramki: 0:1 Rafał Janicki (14-głową), 1:1 Patryk Janasik (26), 2:1 Petr Schwarz (41-głową), 2:2 Alasana Manneh (44), 3:2 Dennis Jastrzembski (45+1), 3:3 Marin Higinio (62), 3:4 Marin Higinio (71)

Żółta kartka - Śląsk Wrocław: Dino Stiglec

Sędzia: Łukasz Kuźma (Białystok)

Widzów: 11 770

Śląsk Wrocław: Matus Putnocky – Patryk Janasik (50. Łukasz Bejger), Wojciech Golla (82. Daniel Gretarsson), Diogo Verdasca, Dino Stuglec – Robert Pich (72. Adrian Łyszczarz), Petr Schwarz, Patrick Olsen (72. Karol Borys), Waldemar Sobota (82. Adrian Bukowski), Dennis Jastrzembski – Fabian Piasecki

Górnik Zabrze: Daniel Bielica - Przemysław Wiśniewski, Rafał Janicki, Erik Janza (62. Mateusz Ziółkowski) - Robert Dadok, Krzysztof Kubica (52. Dariusz Stalmach), Alasana Manneh (58. Jean Jules Mvondo), Jakub Szymański - Bartosz Nowak, Piotr Krawczyk (58. Marin Higinio), Dani Pacheco

Mariusz Wiśniewski (PAP)