Lechia i Arena Gdańsk Operator podpisały 25-miesięczny kontrakt obejmujący rozgrywanie wszystkich oficjalnych meczów przez piłkarzy na Polsat Plus Arenie Gdańsk oraz na korzystanie z biur i szatni. W najbliższym sezonie biało-zieloni wystąpią na tym obiekcie w roli gospodarza w 17 spotkaniach ekstraklasy, do tego dochodzi co najmniej jeden mecz w Lidze Konferencji Europy oraz ewentualne konfrontacje w Pucharze Polski.

Jest to pierwsza umowa w historii tej współpracy zawarta na dłużej niż rok.

Dotychczasowe umowy Lechii z Areną Gdańsk Operator były rokrocznie odnawiane, a to nie sprzyjało długoterminowemu planowaniu obustronnych aktywności. Teraz zawarliśmy dłuższą umowę, bo do lata 2024 roku, na dotychczasowych warunkach handlowych, która daje stabilizację obu stronom i przestrzeń do dalszych działań - podkreślił cytowany na oficjalnej stronie prezes Lechii Paweł Żelem.

Użytkowanie obiektu będzie klub kosztowało przez dwa lata 11 428 749,80 zł. Lechia ma jednak z czego płacić, bowiem na początku marca przedłużyła z miastem Gdańsk umowę o współpracy do 31 maja 2024 roku. Za działania promocyjne klub otrzyma przez dwa lata 20,325 mln zł, czyli tyle, ile w poprzednich sezonach, zatem ponad połowa tych pieniędzy wróci do magistratu.