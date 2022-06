Nowy piłkarz dwukrotnych zdobywców Pucharu Polski i wicemistrzów kraju karierę sportową rozpoczynał w AO Triglia Rafinas, a od 2014 grał w barwach AEK Ateny, z przerwą w latach 2016-2018, gdy występował w AO Xanthi. Do Rakowa został wypożyczony na rok, do 30 czerwca 2023, ale z opcją wykupu.

Sam zawodnik swoje przejście do Rakowa komentuje z optymizmem: To mój pierwszy zagraniczny transfer i bardzo się cieszę, że jestem w Rakowie, czyli w klubie, który od początku we mnie wierzył. Gra w europejskich pucharach, to jeden z powodów tego, że tu jestem. Raków będzie walczyć o awans do fazy grupowej Ligi Konferencji, więc chciałbym w tym pomóc drużynie i uczestniczyć w tych europejskich rozgrywkach.

Liczymy, że Stratos znacząco zwiększy rywalizację i pomoże w osiągnięciu celów sportowych w nowym sezonie. To zawodnik, w naszym systemie może grać zarówno na pozycji półprawego jak i półlewego obrońcy - ocenia Robert Graf, dyrektor sportowy Rakowa.

Svarnas to drugi Grek w drużynie spod Jasnej Góry. Jego rodakiem jest Giannis Papanikolaou, który do Rakowa trafił w roku 2020, a w tym tygodniu zadebiutował w pierwszej reprezentacji swojego kraju.