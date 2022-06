Dotychczasowy bilans 33-letniego Słowaka w ekstraklasie to 253 mecze, 52 bramki i 38 asyst. Występy w Śląsku przerywał grą w niemieckim FC Kaiserslautern.

W ostatnim sezonie w barwach klubu z Wrocławia rozegrał w ekstraklasie 32 spotkania i zdobył sześć bramek.

Trener Kosta Runjaic jest osobą, która bardzo chciała mnie w zespole. Naprawdę to doceniam. To również ten szkoleniowiec ściągnął mnie do FC Kaiserslautern. Tak się wszystko ułożyło, że znów się spotykamy. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Chciałbym odwdzięczyć się trenerowi swoją postawą na boisku - przyznał Pich, cytowany przez Legię w komunikacie.

Pich, który w Legii będzie występował z numerem 11, reprezentował też barwy MSK Żilina.

Pich to piłkarz bardzo dobry technicznie. Na wysokim poziomie utrzymują się również jego statystyki kinematyczne - jest szybki, zwrotny, może dużo biegać, ale też ciężko pracować, a charakter i ambicja są dla nas bardzo istotne. (...) Może grać na pozycjach numer 8 lub 10 jako ofensywny zawodnik - wskazał dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński.

Wcześniej Legia pozyskała z Zagłębia Lubin bramkarza Dominika Hładuna, ze szwajcarskiego FC Zurich słoweńskiego napastnika Blaza Kramera oraz wykupiła z Werderu Brema obrońcę Maika Nawrockiego, który już w poprzednim sezonie grał w warszawskiej drużynie.