Kilka dni temu piłkarze Legii Warszawa przegrali ligowy mecze w Płocku. We wtorek znów przyjechali do tego miasta, by ponownie zmierzyć się z miejscową Wisłą. Tym razem w 1/16 finału Pucharu Polski. "Wojskowi" wzięli udany rewanż na rywalach i pewnie ich pokonali 3:0. Bramki dla ekipy ze stolicy zdobyli Ernest Muci, Josue i Blaz Kramer.

Reklama Wisła Płock - Legia Warszawa 0:3 (0:1)

Awans: Legia

Bramki: 0:1 Ernest Muci (28), 0:2 Josue (49), 0:3 Blaz Kramer (90+5)

Żółta kartka - Wisła Płock: Łukasz Sekulski, Filip Lesniak, Kristian Vallo; Legia Warszawa: Maik Nawrocki, Artur Jędrzejczyk, Blaz Kramer, Yuri Ribeiro

Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław) Michał Ignasiewicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję