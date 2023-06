Jak podało biuro prasowe Jagiellonii, Naranjo jest wychowankiem Recreativo Huelva, w barwach którego zadebiutował na poziomie seniorskim na drugim poziomie rozgrywek w swoim kraju. Formalnie zawodnikiem tego klubu był do połowy 2015 roku, ale ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w zespole rezerw Villareal CF.

W lipcu 2015 roku trafił do Gimnastic de Tarragona (LaLiga 2), gdzie w jednym sezonie zaliczył 34 występy, strzelając 15 bramek. Takie statystyki otworzyły mu drogę do Celty Vigo, a stamtąd do belgijskiego KRC Genk. Naranjo ma też na koncie występy na Cyprze.

Latem 2021 roku związał się umową z Ponferradiną grającą w drugiej lidze hiszpańskiej, w której przez dwa lata był podstawowym zawodnikiem. Grał tam razem z innym hiszpańskim piłkarzem, który kilka dni temu również trafił do Jagiellonii - stoperem Adrianem Dieguezem. Jak powiedział w pierwszym wywiadzie dla klubowych mediów, zna również Bojana Nastica ze wspólnych występów w Belgii oraz Jesusa Imaza, który namawiał go do przenosin do Białegostoku.

Oprócz Hiszpanów, umowy z Jagiellonią przed nowym sezonem podpisali także: angolski napastnik Amifico Pululu, wychowanek szwajcarskiego FC Basel oraz reprezentant Polski w drużynach młodzieżowych, boczny obrońca Dominik Marczuk, grający ostatnio w pierwszoligowej Stali Rzeszów.

Nowi gracze mają wzmocnić skład po odejściu m.in. króla strzelców minionego sezonu Marca Guala, dwóch stoperów Michała Pazdana i Israela Puerto czy skrzydłowego Tomasa Prikryla.

Sezon, który ruszy 21 lipca, Jagiellonia rozpocznie meczem wyjazdowym z mistrzem Polski - Rakowem Częstochowa.

autor: Robert Fiłończuk