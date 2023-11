Kontuzje wykluczyły natomiast bramkarza Jirego Pavlenkę, obrońcę Ladislava Krejciego i napastnika Patricka Schicka.

Schicka prześladuje pech

Pavlenka z Werderu Brema znajduje się wśród rezerwowych, ale raczej nie znajdzie się w kadrze na zaplanowane 17 listopada w Warszawie i trzy dni później w Ołomuńcu spotkania.

Reklama

Mam nadzieję, że poradzimy sobie bez niego. Po urazie głowy wraca Jindrich Stanek z Viktorii Pilzno. Ostatnio już zagrał w lidze w specjalnej masce. To doświadczony bramkarz, powinien nam pomóc - przekazał Silhavy na konferencji prasowej w Pradze.

Schick z kolei jest niezdolny do gry od dłuższego czasu.

Ma straszliwego pecha. Liczyliśmy, że będzie mógł nam pomóc w listopadzie, ale znowu przytrafił mu się uraz, który wyłączył go z gry na co najmniej 14 dni. Wierzę, że niedługo wróci na boisko i do reprezentacji - powiedział szkoleniowiec o najlepszym snajperze Czechów, który nie grał w narodowych barwach od września ubiegłego roku.

Kat Polaków na liście rezerwowych

Wśród rezerwowych, podobnie jak Pekhart, jest napastnik Borussii Moenchengladbach Tomas Cvancara, który w marcu w debiucie w drużynie narodowej strzelił Polakom gola w Pradze (3:1). Po przeprowadzce do Niemiec też zdobył już kilka bramek.

Ostatnio jednak nie gra za dużo, wchodzi głównie z ławki. Tym razem postawiliśmy na innych napastników, mam nadzieję, że boisko potwierdzi słuszność naszych decyzji - wskazał selekcjoner.

Jego miejsce w kadrze zajęli właśnie dwaj nowicjusze - 23-letni wszechstronny Kusej, który w tym sezonie dla FK Mlada Boleslav zdobył pięć goli i przy czterech asystował, oraz 28-letni Chory z Viktorii Pilzno, zbierający dobre recenzje zarówno w czeskiej ekstraklasie, jak i europejskich pucharach.

Reklama

Obaj w dłuższej perspektywie mogą stać się podstawowymi kadrowiczami i stanowić lekarstwo na szwankującą ostatnio skuteczność. Kusej to nieprzyjemny, wszędobylski zawodnik, a Chory wysoki typ wojownika, groźny przy dośrodkowaniach i stałych fragmentach gry - tłumaczył szkoleniowiec.

Barak nadal poza kadrą

Poza nimi na szansę debiutu w reprezentacji czekają bramkarz Matej Kovar z Bayeru Leverkusen i obrońca Martin Vitik ze Sparty Praga.

Wśród najbardziej doświadczonych są klubowi koledzy Łukasza Fabiańskiego z West Ham United - noszący opaskę kapitana pomocnik Tomas Soucek, który ma za sobą 64 występy i 10 goli w kadrze, oraz Vladimir Coufal.

Po raz kolejny brakuje pomocnika Fiorentiny Antonina Baraka, który grał w pierwszym meczu z biało-czerwonymi, ale tutaj decydujące są względy dyscyplinarne, a menedżer kadry Tomas Pesir wyjaśnił, że ostatnio nie było żadnego kontaktu między 28-letnim piłkarzem a trenerem.

Silhavy selekcjonerem do końca rozgrywek grupowych

Czechy z dorobkiem 11 punktów zajmują drugie miejsce w tabeli grupy E eliminacji Euro 2024. Polska jest trzecia z 10, ale rozegrała jedno spotkanie więcej i musi wygrać swój ostatni mecz, by zachować szanse na bezpośredni awans, który wywalczą dwa najlepsze zespoły. Mołdawia - w sześciu występach jak Czechy i prowadząca w Albania (13) - zgromadziła dziewięć "oczek" i jest czwarta.

Czesi dobrze rozpoczęli eliminacje, ale w październiku przegrali w Tiranie 0:3 oraz męczyli się z najsłabszymi w grupie Wyspami Owczymi, zdobywając jedynego gola z rzutu karnego. Pod znakiem zapytania stała dalsza praca z drużyną narodową Silhavy'ego, ale władze federacji zdecydowały, że będzie pełnił funkcję selekcjonera do końca zmagań grupowych, choć jednocześnie do kontraktu wprowadziły zmianę polegającą na możliwości jego rozwiązania z dniem 30 listopada na wniosek jednej ze stron.

Kadrowicze spotkają się w poniedziałek w Pradze, a do Polski mają przylecieć już w środę 15 listopada. Spotkanie z Polską na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się dwa dni później o godz. 20.45.Selekcjoner biało-czerwonych Michał Probierz kadrę ma ogłosić późno wieczorem w czwartek, po zakończeniu meczów Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa w europejskich pucharach.

Kadra Czech na mecze z Polską i Mołdawią:

bramkarze: Matej Kovar (Bayer Leverkusen), Ales Mandous (Slavia Praga), Jindrich Stanek (Viktoria Pilzno)

obrońcy: Jakub Brabec (Aris Saloniki), Vladimir Coufal (West Ham United), David Doudera (Slavia Praga), Tomas Holes (Slavia Praga), David Jurasek (Benfica Lizbona), Patrizio Stronati (Puskas Akademia FC), Martin Vitik (Sparta Praga)

pomocnicy: Vaclav Cerny (VfL Wolfsburg), Alex Kral (Union Berlin), Ondrej Lingr (Feyenoord Rotterdam), Lukas Masopust (Slavia Praga), Lukas Provod (Slavia Praga), Lukas Sadilek (Sparta Praga), Michal Sadilek (Twente Enschede), Tomas Soucek (West Ham United)

napastnicy: Adam Hlozek (Bayer Leverkusen), Tomas Chory (Viktoria Pilzno), Mojmir Chytil (Slavia Praga), Jan Kuchta (Sparta Praga), Vasil Kusej (FK Mladá Boleslav)