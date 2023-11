Lewandowski krytykowany jest zarówno przez kibiców jak i hiszpańskich dziennikarzy. Nie interesuje mnie, to co inni mówią o Lewandowskim. Ja mam o nim swoje zdanie: jest to jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy piłkarz w historii polskiej piłki. Przysłowiowe sto tysięcy razy pomagał reprezentacji, przesądzał o jej wyniku. Od dawna powtarzam i nie zmieniam opinii: Robert Lewandowski nigdy nie będzie problemem dla reprezentacji Polski, tylko dla jej rywali - powiedział na antenie Polsat Sport były prezes PZPN.

Boniek zwraca jednak uwagę na jeden bardzo ważny szczegół. Lewandowski ma już 35 lat i młodszy już nie będzie. Proces starzenia dotyka wszystkich, także Roberta. To jest normalne. W związku z tym przyjdzie moment, w którym Robert będzie musiał z gry w reprezentacji zrezygnować. To będzie jego suwerenna decyzja. Ja natomiast będę o nim mówił tylko i wyłącznie w samych pozytywach - podkreślił "Zibi".