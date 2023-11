Do drużyny wraca też kapitan Robert Lewandowski, nieobecny w październiku z powodu kontuzji.

17 listopada gramy z Czechami

Nie zabraknie podstawowego bramkarza w ostatnich latach Wojciecha Szczęsnego, a obok niego powołani zostali Łukasz Skorupski oraz mający szansę na debiut Marcin Bułka, zbierający dobre opinie we francuskiej ekipie Nice.

Reklama

Probierz rozpoczął pracę z reprezentacją Polski 20 września, zastępując Portugalczyka Fernando Santosa.

Reklama

Biało-czerwoni zagrają 17 listopada na PGE Narodowym w Warszawie z Czechami w swoim ostatnim meczu eliminacji Euro 2024. Nawet zwycięstwo może nie dać im bezpośredniego awansu do przyszłorocznego turnieju w Niemczech. Z Łotwą zmierzą się cztery dni później na tym samym stadionie.

Kadra Polski na mecze eliminacji ME z Czechami i towarzyski z Łotwą:

bramkarze: Marcin Bułka (Nice), Łukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn)

obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Paweł Bochniewicz (SC Heerenveen), Matty Cash (Aston Villa), Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki), Jakub Kiwior (Arsenal Londyn), Patryk Peda (SPAL Ferrara), Bartłomiej Wdowik (Jagiellonia Białystok), Mateusz Wieteska (US Cagliari Calcio)

pomocnicy: Adrian Benedyczak (Parma), Patryk Dziczek (Piast Gliwice), Przemysław Frankowski (RC Lens), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Piotrowski (Łudogorec Ragrad), Bartosz Slisz (Legia Warszawa), Damian Szymański (AEK Ateny), Sebastian Szymański (Fenerbahce Stambuł), Paweł Wszołek (Legia Warszawa), Nicola Zalewski (AS Roma), Piotr Zieliński (SSC Napoli)

napastnicy: Adam Buksa (Antalyaspor), Robert Lewandowski (Barcelona), Karol Świderski (Charlotte FC)