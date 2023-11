Od początku zgrupowania doszło już do różnych przesunięć w harmonogramie kadry względem początkowych planów, m.in. przy godzinach treningów oraz konferencji prasowych i ich obsady. Tym razem jednak zaszły bardzo istotne zmiany, jeśli chodzi o program na środę. Powodem jest padający od wielu godzin deszcz.

Środowy trening w LTC

Murawa na bocznym boisku Legii, gdzie trenowali dotychczas podopieczni Michała Probierza, jest w niezbyt dobrym stanie. W efekcie, jak poinformował rzecznik prasowy PZPN i team menedżer reprezentacji Jakub Kwiatkowski, postanowiono przenieść środowy trening biało-czerwonych poza Warszawę - do ośrodka Legii (LTC) w Książenicach.

To z kolei wymusiło odwołanie konferencji prasowej, która pierwotnie miała się odbyć w środę rano w hotelu kadrowiczów w stolicy.

Ze względu na pogodę i trudne warunki panujące na boisku przy Łazienkowskiej musimy przenieść środowy trening do Książenic na obiekty Legia Training Center. Z uwagi na wydłużony dojazd do LTC oraz inne zaplanowane aktywności, jesteśmy zmuszeni całkowicie odwołać jutrzejszą konferencję prasową - przekazał we wtorek wieczorem Kwiatkowski.

Dziennikarze nie wejdą na trening

Jak zaznaczył, trening w LTC (o godz. 11.30) będzie w całości zamknięty dla dziennikarzy.

Na kolejne aktywności medialne zapraszamy w czwartek na PGE Narodowy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności tym spowodowane - dodał.

Polskich piłkarzy czekają w najbliższych dniach dwa mecze na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek podejmą Czechy w eliminacjach Euro 2024, a 21 listopada spotkają się towarzysko z Łotwą.

Biało-czerwoni w kwalifikacjach mistrzostw Europy zajmują trzecie miejsce w grupie E z dorobkiem 10 punktów w siedmiu meczach, a rozegrali jedno spotkanie więcej od najgroźniejszych rywali - Albanii (13 pkt), Czech (11) i Mołdawii (9). Bezpośredni awans wywalczą dwa zespoły.