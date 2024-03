Piłkarska reprezentacja Polski jest na ostatniej prostej w drodze po awans na Euro 2024. Biało-czerwoni, by zagrać na turnieju w Niemczech muszą pokonać w finale baraży Walię. Początek meczu w Cardiff we wtorek 26 marca o godz. 20.45. Dziennik.pl zaprasza na relację na żywo. Znamy już oficjalny skład Polaków na to spotkanie.