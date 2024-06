Probierz na razie nie ogłosi ostatecznej kadry na Euro 2024, ponieważ musi porozmawiać z lekarzem o trzech innych piłkarzach.

Probierz musi skreślić jeszcze dwa nazwiska

O północy mija termin zgłaszania do UEFA ostatecznej kadry na Euro 2024. Przypomnijmy, że na zgrupowaniu jest obecnych 29 zawodników, a na mistrzostwa Europy do Niemiec selekcjoner może zabrać 26 z nich. Wiadomo już, że na turniej do Niemiec nie pojedzie Milik, więc Probierz musi skreślić jeszcze dwóch piłkarzy. Na razie jednak selekcjoner nie zamierza ogłaszać ich nazwisk.

W sobotnie południe odbędzie się konferencja dotycząca ostatecznej kadry na Euro 2024.

Probierz nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy

Po wygranym 3:1 meczu z Ukrainą Probierz nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy, wygłosił tylko monolog.

Mecz dobrze nam się ułożył, jeśli chodzi o początek. Ale, niestety, w drugiej minucie przydarzyła się kontuzja, która wyklucza Arka Milika z Euro 2024. Później, przy naszym wysokim prowadzeniu, zabrakło nieco utrzymania się przy piłce. Był moment, gdy Ukraińcy trochę nas "przełamali". W drugiej połowie znów dobrze weszliśmy w mecz, stworzyliśmy kilka sytuacji. Najważniejsze dla nas jest to, że robiliśmy na boisku to, co chcieliśmy - powiedział selekcjoner.

Milik doznał urazu (prawdopodobnie kolana) już w drugiej minucie spotkania. Od razu wyglądało to na coś poważnego, a po meczu selekcjoner potwierdził te obawy. Nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy.

W Euro 2024 Polska zagra w grupie D z Francją, Austrią i Holandią.