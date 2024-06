Lewandowski naderwał mięsień dwugłowy uda. Kapitan naszej kadry urazu doznał w poniedziałkowym meczu z Turcją.

Leczenie standardowo trwa trzy tygodnie

Sztab medyczny walczy z czasem, by Lewandowski doszedł do zdrowia i mógł wystąpić w pojedynku z Austrią. Standardowe leczenie takiej kontuzji trwa około trzech tygodni.

U Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju. Robimy wszystko, by Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu, przeciwko Austrii - przekazał lekarz reprezentacji Polski Jarosław Jaroszewski.

Są też dobre informacje. Kontuzje Karola Świderskiego i Pawła Dawidowicza są niegroźne i będą gotowi na mecz niedzielny z Holandią. Obaj zawodnicy po wdrożonym leczeniu powinni wrócić do pełnego treningu w ciągu 3-4 dni - przekazał Jaroszewski.