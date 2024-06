Lewandowski kontuzji doznał w towarzyskim spotkaniu z Turcją. Od tego czasu najlepszy polski piłkarz walczył o powrót do zdrowia. Napastnik Barcelony do wtorku trenował indywidualnie i poddawał się intensywnym zabiegom rehabilitacyjnym. W środę as naszej drużyny narodowej trenował już z resztą zespołu na pełnych obrotach.

Lewandowski zacznie mecz w pierwszym składzie

To bardzo dobra wiadomość zarówno dla polskich kibiców i sztabu szkoleniowego. Według najnowszych informacji, do których dotarł Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl Lewandowski jest gotowy do gry i w meczu z Austrią wyjdzie na boisko w podstawowym składzie reprezentacji Polski.

Przypomnijmy, że w swoim pierwszym spotkaniu na Euro 2024 podopieczni Michała Probierza bez Lewandowskiego przegrali z Holandią 1:2. Natomiast Austria poniosła porażkę z Francją 0:1.